Признаки того, что вас укусил инфицированный клещ

Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща – это повышение температуры и появление сыпи на теле, сообщают РИА Новости.
- Инкубационный период для основных инфекций, которые передаются клещами, составляет около месяца. В течение этого периода необходимо вести наблюдение за ребенком. Если у ребенка появятся какие-либо жалобы, например лихорадка, сыпь на теле, следует обратиться к педиатру, указав на факт присасывания. Стоит помнить, что если факт присасывания клеща не установлен, нельзя гарантировать, что его не было. После укуса клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель может проникнуть в кровь, - отметил Алексей Ртищев, врач-инфекционист Морозовской детской больницы.
Врач добавил, что необходимо прийти в больницу и рассказать о симптомах, чтобы исключить инфекцию.
Как рассказала врач-инфекционист ИКБ №2 Наталья Прохорова, взрослые люди после укуса клеща испытывают такие же симптомы, что и дети, - лихорадка и сыпь.
- Не стоит паниковать, если вас укусил клещ. Необходимо как можно быстрей удалить клеща. Это можно сделать самостоятельно или же обратиться в травмпункт по месту жительства, или в кабинет иммунопрофилактики клещевого энцефалита в ИКБ №2. После укуса необходимо сдать клеща на исследование на клещевые инфекции, при выявлении которых следует проконсультироваться с врачом-инфекционистом, - обратила внимание Прохорова.
Доктора подчеркивают, что своими силами удалить клеща можно с помощью нитки. Её нужно обвязать вокруг места укуса и выкрутить по часовой стрелке. Чем раньше это сделать, тем меньшая вероятность инфицирования. Также клеща рекомендуют как можно быстрее привезти в лабораторию для проверки.