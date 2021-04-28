Признаки того, что вас укусил инфицированный клещ
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Признаки того, что вас укусил инфицированный клещ

1:10:094/28/2021Фото: Pixabay.com
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Лихорадка любой степени и появление высыпаний могут свидетельствовать об укусе клеща.

У взрослого человека после укуса клеща появляются такие же симптомы, как и у ребенка


Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща – это повышение температуры и появление сыпи на теле, сообщают РИА Новости.

- Инкубационный период для основных инфекций, которые передаются клещами, составляет около месяца. В течение этого периода необходимо вести наблюдение за ребенком. Если у ребенка появятся какие-либо жалобы, например лихорадка, сыпь на теле, следует обратиться к педиатру, указав на факт присасывания. Стоит помнить, что если факт присасывания клеща не установлен, нельзя гарантировать, что его не было. После укуса клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель может проникнуть в кровь, - отметил Алексей Ртищев, врач-инфекционист Морозовской детской больницы.

Врач добавил, что необходимо прийти в больницу и рассказать о симптомах, чтобы исключить инфекцию.

Как рассказала врач-инфекционист ИКБ №2 Наталья Прохорова, взрослые люди после укуса клеща испытывают такие же симптомы, что и дети, - лихорадка и сыпь.

- Не стоит паниковать, если вас укусил клещ. Необходимо как можно быстрей удалить клеща. Это можно сделать самостоятельно или же обратиться в травмпункт по месту жительства, или в кабинет иммунопрофилактики клещевого энцефалита в ИКБ №2. После укуса необходимо сдать клеща на исследование на клещевые инфекции, при выявлении которых следует проконсультироваться с врачом-инфекционистом, - обратила внимание Прохорова.

Доктора подчеркивают, что своими силами удалить клеща можно с помощью нитки. Её нужно обвязать вокруг места укуса и выкрутить по часовой стрелке. Чем раньше это сделать, тем меньшая вероятность инфицирования. Также клеща рекомендуют как можно быстрее привезти в лабораторию для проверки.

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