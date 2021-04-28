Более 9 тысяч новых отечественных компьютеров за год поставлено в медицинские организации региона по нацпроекту
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Более 9 тысяч новых отечественных компьютеров за год поставлено в медицинские организации региона по нацпроекту

12:39:384/28/2021Фото: pixabay.com
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Масштабное обновление компьютерного парка продолжается в Новосибирской области: более 9 000 новых компьютеров отечественного производства поставлено в регион в прошлом году для модернизации и обновления автоматизированных рабочих мест (АРМ) медицинских работников региона в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Всего в медицинских организациях Новосибирской области в конце 2020 года было организовано 22 249 автоматизированных рабочих места


Промежуточные результаты проводимой работы были представлены в ходе пресс-тура 27 апреля на примере филиала Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Как отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, из 9 000 новых компьютеров отечественного производства с российским программным обеспечением более 5,5 тысяч направлены на замену устаревших АРМ со сроком 7 и более лет, а более 3,6 тысяч – на создание новые рабочих мест. «Это самый большой проект в рамках импортозамещения в нашем регионе. В настоящий момент уже свыше 40% всего парка в государственных учреждениях здравоохранения перешло на отечественные компьютеры, и в 2021 году эта работа будет продолжаться усиленными темпами. Важно отметить, что медицинским работникам и IT-специалистам медицинских организаций помогают в переходе и адаптации специалисты минцифры – это делает процесс внедрения новых компьютеров поэтапным и спокойным, без видимых сложностей», – отметил Анатолий Дюбанов.

В филиале ГБУЗ НСО «ГДКБ СМП», на улице Деповская, где находится дневной стационар, уже на 100% завершен переход на российские компьютеры с отечественным ПО. По словам главного врача учреждения Ростислава Заблоцкого, медицинские работники легко «акклиматизировались» к новой системе.

Всего в Новосибирской области компьютеры были распределены министерством здравоохранения в 95 медицинских организаций региона в зависимости от потребности и по заявкам медицинских учреждений. Медики получили АРМы с российской ОС Альт Линукс 8СП, разработанной компанией ООО «Базальт СПО».

Всего в медицинских организациях Новосибирской области в конце 2020 года было организовано 22 249 автоматизированных рабочих места медицинских работников, из которых почти 40% – на базе отечественного программного обеспечения. В 2021 году в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» должно быть организовано не менее 23 982 автоматизированных рабочих места в медицинских организациях, следовательно, более 1 000 новых рабочих будет приобретено в этом году.


Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области

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больницакомпьютермедицинский работник
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