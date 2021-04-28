В отдел МВД Бердска срочно разыскиваются полицейские
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В отдел МВД Бердска срочно разыскиваются полицейские

1:07:304/28/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С 1 сентября 2020 года денежное довольствие стажеров по должностям в подразделении патрульно–постовой службы полиции - 26 000 рублей, в подразделении участковых уполномоченных полиции – 30 000 рублей.

полиция
Приглашаем на службу в органы внутренних дел



В отдел МВД Бердска срочно нужно сотрудники, сообщают "Курьер. Среда. Бердск" правоохранители. Предлагаем вам для изучения список нужных сотрудников:

Средний и старший начальствующий состав:

оперуполномоченный отдела уголовного розыска

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

дежурный группы режима изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых

старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков

дознаватель отделения дознания

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

Рядовой и младший начальствующий состав:

полицейский (водитель) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (кат. D водительского удостоверения)

водитель-сотрудник группы тылового обеспечения

полицейский (кинолог) взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ

полицейский мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ

полицейский (водитель) мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ

полицейский взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ

помощник дежурного группы режима изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых

помощник оперативного дежурного дежурной части

Гражданские специалисты и обслуживающий персонал:

дезинфектор изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин группы информационного обеспечения штаба

Отмечается, что с 1 сентября 2020 года денежное довольствие стажеров по должностям в подразделении патрульно–постовой службы полиции - 26 000 рублей, в подразделении участковых уполномоченных полиции – 30 000 рублей.

Более подробную информацию о порядке и условиях поступления на службу в органы внутренних дел РФ можно получить по тел. 3-22-92, либо в каб. № 304, 301 Отдела МВД России по городу Бердску, ул. Пушкина, 35, с 9-00 до 18-00 понедельник-пятница.

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