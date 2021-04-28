В отдел МВД Бердска срочно разыскиваются полицейские

В отдел МВД Бердска срочно нужно сотрудники, сообщают "Курьер. Среда. Бердск" правоохранители. Предлагаем вам для изучения список нужных сотрудников:
Средний и старший начальствующий состав:
оперуполномоченный отдела уголовного розыска
старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
дежурный группы режима изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков
дознаватель отделения дознания
участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
Рядовой и младший начальствующий состав:
полицейский (водитель) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (кат. D водительского удостоверения)
водитель-сотрудник группы тылового обеспечения
полицейский (кинолог) взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ
полицейский мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ
полицейский (водитель) мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ
полицейский взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ
помощник дежурного группы режима изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
помощник оперативного дежурного дежурной части
Гражданские специалисты и обслуживающий персонал:
дезинфектор изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин группы информационного обеспечения штаба
Отмечается, что с 1 сентября 2020 года денежное довольствие стажеров по должностям в подразделении патрульно–постовой службы полиции - 26 000 рублей, в подразделении участковых уполномоченных полиции – 30 000 рублей.
Более подробную информацию о порядке и условиях поступления на службу в органы внутренних дел РФ можно получить по тел. 3-22-92, либо в каб. № 304, 301 Отдела МВД России по городу Бердску, ул. Пушкина, 35, с 9-00 до 18-00 понедельник-пятница.