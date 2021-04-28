Убийство во имя любви: Почему жены и матери расправляются с родными людьми в России?

Сложно объяснить поступки человека, но попытаемся понять, что происходит в душе человека, который решается на самый страшный грех — убийство. В Белгороде передано в суд уголовное дело о признании 59-летней жительницы города, виновной в умышленном особо тяжком преступлении. Как писал «Курьер. Среда. Бердск», женщина вышла замуж в 80-ых годах. Ее муж 20 лет назад перенес инсульт, в результате у мужчины парализовало левую половину тела. 20 лет жена постоянно ухаживала за парализованным супругом. Самостоятельно мужчина не мог передвигаться, не мог он и выполнять примитивные действия в повседневной жизни по уходу за собой, в частности даже самостоятельно принимать пищу. Из-за имевшегося заболевания парализованный мужчина стал раздражительным. И вот жена решается на страшный шаг: она задушила лежащего на диване супруга, находившегося в беспомощном состоянии. Теперь женщина ожидает решение суда за убийство мужа. Можно ли оправдать ее или хотя бы пожалеть?
В Бердске в этом году 2 марта произошла трагедия: 62-летняя женщина таблетками отравила своего взрослого сына с ДЦП и отравилась сама. «Курьер. Среда. Бердск» писал, что стало известно - женщина страдала онкологическим заболеванием в последней стадии. По предварительным данным, она заранее договорилась с 39-летним сыном уйти из жизни вместе. Несчастье произошло в день ее рождения. Своих родных без сознания обнаружил отец и муж, пришедший домой. Кроме того, Ирина оставила предсмертную записку, где назвала причину добровольного ухода из жизни. Они устали так жить. Ирине было тяжело, поскольку у нее само обнаружилась последняя степень рака — злокачественная опухоль в головном мозге перешла в метастазы.
- Саша, прости, мы устали, так будет лучше. Максим был согласен, - написала Ирина перед самоубийством.
Муж сразу вызвал скорую помощь, но сыну-инвалиду врачи не смогли помочь — констатировали смерть. Его мать в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где она умерла через несколько дней. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство.
О том, что могло толкнуть женщин на убийство, «Курьер. Среда. Бердск» спросил у психолога Марины Филипенко.
- Сложно сказать. Похоже, что люди очень долго находились один на один со своей проблемой. В такие моменты человек впадает в отчаяние. В глубоком отчаянии мышление сужается, в этом состоянии человек способен на самые страшные поступки. Когда человек не имеет поддержки, очень сложно самому переварить свои переживания. Только диагностика может показать, что происходит с психикой у того или иного человека в момент стресса. Но то, что он теряет связь с реальностью - это однозначно, - прокомментировала Марина Олеговна сегодня, 28 апреля.