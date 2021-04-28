Убийство во имя любви: Почему жены и матери расправляются с родными людьми в России?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Убийство во имя любви: Почему жены и матери расправляются с родными людьми в России?

2:12:424/28/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
0

В Белгороде - женщина задушила мужа-инвалида после 20 лет ухода за ним. В Бердске был похожий трагический случай - мама отравила сына-инвалида и покончила жизнь самоубийством в свой день рождения.

Почему женщины убивают родных людей, ответила психолог


Сложно объяснить поступки человека, но попытаемся понять, что происходит в душе человека, который решается на самый страшный грех — убийство. В Белгороде передано в суд уголовное дело о признании 59-летней жительницы города, виновной в умышленном особо тяжком преступлении. Как писал «Курьер. Среда. Бердск», женщина вышла замуж в 80-ых годах. Ее муж 20 лет назад перенес инсульт, в результате у мужчины парализовало левую половину тела. 20 лет жена постоянно ухаживала за парализованным супругом. Самостоятельно мужчина не мог передвигаться, не мог он и выполнять примитивные действия в повседневной жизни по уходу за собой, в частности даже самостоятельно принимать пищу. Из-за имевшегося заболевания парализованный мужчина стал раздражительным. И вот жена решается на страшный шаг: она задушила лежащего на диване супруга, находившегося в беспомощном состоянии. Теперь женщина ожидает решение суда за убийство мужа. Можно ли оправдать ее или хотя бы пожалеть?

В Бердске в этом году 2 марта произошла трагедия: 62-летняя женщина таблетками отравила своего взрослого сына с ДЦП и отравилась сама. «Курьер. Среда. Бердск» писал, что стало известно - женщина страдала онкологическим заболеванием в последней стадии. По предварительным данным, она заранее договорилась с 39-летним сыном уйти из жизни вместе. Несчастье произошло в день ее рождения. Своих родных без сознания обнаружил отец и муж, пришедший домой. Кроме того, Ирина оставила предсмертную записку, где назвала причину добровольного ухода из жизни. Они устали так жить. Ирине было тяжело, поскольку у нее само обнаружилась последняя степень рака — злокачественная опухоль в головном мозге перешла в метастазы.

- Саша, прости, мы устали, так будет лучше. Максим был согласен, - написала Ирина перед самоубийством.
Муж сразу вызвал скорую помощь, но сыну-инвалиду врачи не смогли помочь — констатировали смерть. Его мать в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где она умерла через несколько дней. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство.

О том, что могло толкнуть женщин на убийство, «Курьер. Среда. Бердск» спросил у психолога Марины Филипенко.
- Сложно сказать. Похоже, что люди очень долго находились один на один со своей проблемой. В такие моменты человек впадает в отчаяние. В глубоком отчаянии мышление сужается, в этом состоянии человек способен на самые страшные поступки. Когда человек не имеет поддержки, очень сложно самому переварить свои переживания. Только диагностика может показать, что происходит с психикой у того или иного человека в момент стресса. Но то, что он теряет связь с реальностью - это однозначно, - прокомментировала Марина Олеговна сегодня, 28 апреля.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
убийствопсихологпричины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы можете оправдать женщин?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскФекальная мина в опасности: Когда заменят аварийный коллектор на ул. Ушакова в Бердске, стало известно
    2:15:29 4/28/2021
    Фекальная мина в опасности: Когда заменят аварийный коллектор на ул. Ушакова в Бердске, стало известно
    БердскСумасшедшая парковка в Бердске: Автолюбители уничтожают деревья и мешают пешеходам у МСЧ "Вега" и "Мария-Ра"
    2:14:57 4/28/2021
    Сумасшедшая парковка в Бердске: Автолюбители уничтожают деревья и мешают пешеходам у МСЧ "Вега" и "Мария-Ра"
    БердскУбийство во имя любви: Почему жены и матери расправляются с родными людьми в России?
    2:12:42 4/28/2021
    Убийство во имя любви: Почему жены и матери расправляются с родными людьми в России?
    БердскОткрыта вакансия токаря на производство Бердск
    2:10:54 4/28/2021
    Открыта вакансия токаря на производство Бердск
    БердскНовые восемь врачей начали работать в ЦГБ Бердска с апреля 2021: В ком закрыт дефицит?
    1:43:37 4/28/2021
    Новые восемь врачей начали работать в ЦГБ Бердска с апреля 2021: В ком закрыт дефицит?
    28 апреля – Великая среда-2021: категорические запреты дня и обязательные молитвы и дела
    1:20:54 4/28/2021
    28 апреля – Великая среда-2021: категорические запреты дня и обязательные молитвы и дела
    Признаки того, что вас укусил инфицированный клещ
    1:10:09 4/28/2021
    Признаки того, что вас укусил инфицированный клещ
    БердскВ отдел МВД Бердска срочно разыскиваются полицейские
    1:07:30 4/28/2021
    В отдел МВД Бердска срочно разыскиваются полицейские
    Более 9 тысяч новых отечественных компьютеров за год поставлено в медицинские организации региона по нацпроекту
    12:39:38 4/28/2021
    Более 9 тысяч новых отечественных компьютеров за год поставлено в медицинские организации региона по нацпроекту
    Алиментщикам назвали причины, когда они могут не платить деньги своим детям
    12:31:40 4/28/2021
    Алиментщикам назвали причины, когда они могут не платить деньги своим детям