Можно ли работать 29 апреля на Чистый четверг-2021: что запрещено делать и что сделать обязательно-обязательно
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Можно ли работать 29 апреля на Чистый четверг-2021: что запрещено делать и что сделать обязательно-обязательно

3:20:464/28/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В домах сегодня продолжается и полностью должна закончиться генеральная уборка, можно готовить куличи, красить яйца, готовить четверговую соль.

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В Чистый четверг нужно было закончить все приготовления к Пасхе


29 апреля 2021 года в православном календаре отмечается четвертый день Страстной седмицы - Великий четверг или, как его называют в народе, Чистый четверг.

В этот день в храмах проводятся богослужения, на которых описываются события Тайной вечери - последнего ужина Христа с учениками перед тем, как его предали смерти в Страстную пятницу.

На Тайной вечере Иисус установил Таинство евхаристии - причащения, раздав ученикам по кусочку хлеба и подав вино. В этот же день он поведал им о том. что один из них предал его и приговорил к смерти, а также провел омовение ног своим ученикам, показав пример смирения и истинной любви к ближнему.

Поэтому в храмах в Великий четверг архиерей совершает омовение ног священникам и широко проводится причащение тех, кто вчера был на исповеди.

Традиции


В домах сегодня продолжается и полностью должна закончиться генеральная уборка, можно готовить куличи, красить яйца, готовить четверговую соль. Обязательно в этот день помыться самим. Широко распространена традиция сегодня топить баню. Но первое умывание нужно провести до восхода солнца ранним утром - именно в это время вода обладает целебными свойствами.

Сегодня в постном меню разрешены послабления в виде горячих блюд и растительного масла.

Для привлечения денег в доме нужно было пересчитать на восходе солнца, в полдень и на закате все имеющиеся в доме деньги.

Запреты


Запрещено в этот день ругаться и злиться, ссориться и разбираться в отношениях.

Нельзя сегодня ничего одалживать из дома - ни соль, ни какие-то вещи.

Запрещалось гадание и игнорирование требования навести чистоту в доме.

Нельзя было замачивать белье в ночь на Страстную пятницу.

Запрета на работу не было, кроме работы на земле.

 

 

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