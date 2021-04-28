Приметы на выпекание куличей и покраску яиц дома на Пасхальную неделю с 26 по 30 апреля 2021

Издавна повелась традиция выпекать пасхальные куличи и красить яйца к празднику в Чистый четверг. Это четвертый день Страстной седмицы и в 2021 году он выпадает на 29 апреля.
Перед тем, как приступить к выпеканию куличей женщины обязательно молились. Это были не какие-то специальные молитвы, а те, которые вам больше всего нравятся. Или те, которые вы знаете. Можно читать Отче наш, молитву Богородице. Молитва очищает голову от ненужных мыслей и настраивает на правильный лад. Ведь всем известно, что когда готовишь с хорошим настроением и тебя ничто не тревожит, то выпечка удается на славу.
Тесто на куличи нужно вымешивать не менее часа - пока достаточно липкое тесто не начнет отставать от рук. Затем ему нужно дать подняться дважды, затем разложить по формам и снова дождаться, когда оно хорошо поднимется. Если какой-то кулич плохо поднимался - значило это, что в доме кто-то болеет или вот-вот заболеет.
Когда формы с куличами ставили выпекаться, на каждый кулич загадывали члена семьи. Если во время выпекания этот кулич опадал - этому человеку грозила опасность.
Если куличи слишком сильно вылезали из своих форм, это обещало богатство семье.
Считалось, что если в Пасху съешь кусочки от разных куличей 9 разных хозяек, то весь год будет удачливым.
Если в Пасху куличи потрескались - это было нехорошей приметой для семьи, сулящий неприятности.
Для того, чтобы был хороший урожай, мужчины в поле брали с собой верхушку кулича на обед. Кусочек кулича раскрошить и накормить птиц - к удаче.
Пасхальные яйца – приметы
Обязательно на столе должны быть красные яйца кроме всех остальных. Именно красные яйца считаются символом праздника.
Если умыться водой, в которой полежали крашеные яйца - это подарит красоту.
Крашеное яйцо закапывали в то зерно, которое предназначалось для сева - считали, что так урожай будет богатым. После брали его с собой в поле, где закапывали в землю для той же цели.
Несколько крашеных яиц клали за иконы в доме и хранили их там, пока в семье кто-то не заболеет. Тогда брали одно яйцо и катали им по больному человеку - яйцо забирало на себя болезнь.