Приметы на выпекание куличей и покраску яиц дома на Пасхальную неделю с 26 по 30 апреля 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Приметы на выпекание куличей и покраску яиц дома на Пасхальную неделю с 26 по 30 апреля 2021

4:20:334/28/2021Фото: Pixabay
0

Когда формы с куличами ставили выпекаться, на каждый кулич загадывали члена семьи. Если во время выпекания этот кулич опадал - этому человеку грозила опасность. 

кулич, Пасха
Куличи обязательно выпекаются в Чистый четверг


Издавна повелась традиция выпекать пасхальные куличи и красить яйца к празднику в Чистый четверг. Это четвертый день Страстной седмицы и в 2021 году он выпадает на 29 апреля.

Перед тем, как приступить к выпеканию куличей женщины обязательно молились. Это были не какие-то специальные молитвы, а те, которые вам больше всего нравятся. Или те, которые вы знаете. Можно читать Отче наш, молитву Богородице. Молитва очищает голову от ненужных мыслей и настраивает на правильный лад. Ведь всем известно, что когда готовишь с хорошим настроением и тебя ничто не тревожит, то выпечка удается на славу.

Тесто на куличи нужно вымешивать не менее часа - пока достаточно липкое тесто не начнет отставать от рук. Затем ему нужно дать подняться дважды, затем разложить по формам и снова дождаться, когда оно хорошо поднимется. Если какой-то кулич плохо поднимался - значило это, что в доме кто-то болеет или вот-вот заболеет.

Когда формы с куличами ставили выпекаться, на каждый кулич загадывали члена семьи. Если во время выпекания этот кулич опадал - этому человеку грозила опасность.

Если куличи слишком сильно вылезали из своих форм, это обещало богатство семье.

Считалось, что если в Пасху съешь кусочки от разных куличей 9 разных хозяек, то весь год  будет удачливым.

Если в Пасху куличи потрескались - это было нехорошей приметой для семьи, сулящий неприятности.

Для того, чтобы был хороший урожай, мужчины в поле брали с собой верхушку кулича на обед. Кусочек кулича раскрошить и накормить птиц - к удаче.

Пасхальные яйца – приметы


Обязательно на столе должны быть красные яйца кроме всех остальных. Именно красные яйца считаются символом праздника.

Если умыться водой, в которой полежали крашеные яйца - это подарит красоту.

Крашеное яйцо закапывали в то зерно, которое предназначалось для сева - считали, что так урожай будет богатым. После брали его с собой в поле, где закапывали в землю для той же цели.

Несколько крашеных яиц клали за иконы в доме и хранили их там, пока в семье кто-то не заболеет. Тогда брали одно яйцо и катали им по больному человеку - яйцо забирало на себя болезнь.

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Пасхапраздникикуличприметы окрашивание яиц
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы сами печете куличи или покупаете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Приметы на выпекание куличей и покраску яиц дома на Пасхальную неделю с 26 по 30 апреля 2021
    4:20:33 4/28/2021
    Приметы на выпекание куличей и покраску яиц дома на Пасхальную неделю с 26 по 30 апреля 2021
    БердскНа майские праздники-2021 жителям Бердска и Новосибирска запретили жарить шашлыки и ходить в лес
    4:15:00 4/28/2021
    На майские праздники-2021 жителям Бердска и Новосибирска запретили жарить шашлыки и ходить в лес
    Блогер TikTok случайно умер при съемке видео с горой туалетной бумаги
    4:05:01 4/28/2021
    Блогер TikTok случайно умер при съемке видео с горой туалетной бумаги
    БердскНе умывалась почти год: Остановку "Дом Быта" отмыли из шланга весной-2021 в Бердске. Смотрите уникальное видео
    3:45:52 4/28/2021
    Не умывалась почти год: Остановку "Дом Быта" отмыли из шланга весной-2021 в Бердске. Смотрите уникальное видео
    БердскГрафик выплаты пособия на детей от 0 до 3 лет в майские праздники 2021
    3:44:24 4/28/2021
    График выплаты пособия на детей от 0 до 3 лет в майские праздники 2021
    Мать три дня не пускала врачей к малышу с ожогом от газовой зажигалки
    3:39:24 4/28/2021
    Мать три дня не пускала врачей к малышу с ожогом от газовой зажигалки
    Можно ли работать 29 апреля на Чистый четверг-2021: что запрещено делать и что сделать обязательно-обязательно
    3:20:46 4/28/2021
    Можно ли работать 29 апреля на Чистый четверг-2021: что запрещено делать и что сделать обязательно-обязательно
    Досрочно получат пенсию многодетные мамы Москвы в 2021 году. Сроки от ПФР
    3:09:09 4/28/2021
    Досрочно получат пенсию многодетные мамы Москвы в 2021 году. Сроки от ПФР
    В Красноярске пропал 8-летний Марк Буткявичюс: Ребенок ушел расклеивать объявления и исчез
    3:04:50 4/28/2021
    В Красноярске пропал 8-летний Марк Буткявичюс: Ребенок ушел расклеивать объявления и исчез
    БердскБудут ли школьники Бердска и Новосибирска учиться с 4 по 7 в майские праздники-2021, рассказали в Минпросвещения
    2:49:51 4/28/2021
    Будут ли школьники Бердска и Новосибирска учиться с 4 по 7 в майские праздники-2021, рассказали в Минпросвещения