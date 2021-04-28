Что происходит со спорным лесом санатория "Сибиряк" в Бердске. Кажется, кто-то доволен

Подпишет проект освоения лесов санатория "Сибиряк" администрация Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил начальник отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации города Вячеслав Власов.
Напомним, что природоохранная комиссия неоднократно выезжала с проверками на территорию санатория и выносила отрицательное заключение. Как заявлял "Курьер. Среда. Бердск" владелец "Сибиряка" Николай Харченко, проект освоения лесов пребывал в мэрии около 6 месяцев. Руководитель считал, что проект не "сдвигается с места" только из-за замечаний депутата Беловой. На что сама депутат и член природоохранной комиссии Елена Белова ответила, что это не так.
- О том, что проект лесоустройства "Сибиряка", как говорит Харченко, якобы специально не рассматривали 5 месяцев, то это неправда. Любое их обращение рассматривалось в администрации комиссионно. Из-за того, что на территории санатория были нарушения, проект отклоняли. А отклоняли для того, чтобы руководство исправило все свои нарушения. Они их не исправляли и опять обращались в администрацию. О том, что я к Харченко предвзято отношусь - это абсолютно неправильное суждение. Так считает Николай и это его личное мнение. Кто-то написал в прокуратуру на то, что проход в санатории закрыт, и люди не могут пройти. Владелец санатория считает, что заявление написала я, а я вообще даже не знала об этом,- говорила Елена Викторовна.
Вячеслав Власов будучи начальником отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации рассказал, что на сегодняшний день руководство санатория "Сибиряк" все замечания устранило.
- Эта проверка была не первая. Она проводилась повторно и по-моему, по счету она уже четвертая. "Сибиряк" взял в аренду городские леса. Есть проект освоения лесов. По этому проекту проводилась проверка. Проверка осуществлялась экспертной комиссией. Я тоже вхожу в это сообщество. Ранее были замечания и по самому проекту, и по исполнению. В настоящее время руководство "Сибиряка" исправило все замечания и в том числе организовало посещение простыми гражданами. Это было оговорено. Это было самое главное, чтобы был проход и чтобы люди могли отдохнуть, спокойно подойти к берегу. Таким образом, комиссия и администрация Бердска проявили принципиальность, а руководство санатория пошло навстречу и выполнило законодательство Российской Федерации. Дальше будет осуществляться уже муниципальный контроль, - произнес в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" Вячеслав Власов.
Также Вячеслав Евгеньевич изрек, что сейчас готовится официальное заключение.
- Мы еще не расписались. Проект будет утвержден, и они должны будут его исполнять в течении 10 лет. После нужно будет готовить новый проект. Сотрудники санатория знают какие мероприятия проводить и как охранять деревья. Дальше уже будет идти рутинная работа,- высказался начальник отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Бердска.
Директор санатория "Сибиряк" Роман Приходько отметил, что очень доволен от того, что проект освоения лесов будет подписан.
- На самом деле проект освоения лесов мы сделали очень давно. Когда подавали его в первый раз у нас была устная договоренность с администрацией о том, что мы не будем обмениваться какими-то письмами и все замечания будем устранять в устной форме. Сотрудники комиссии сказали, что нам сделать. Мы это сделали и отправили. По такой форме сотрудничества договорились и соответственно сами отзывали в первый раз проект и вносили изменения. Все устранили. Когда мы во второй раз подавали документы, то почему-то члены комиссии не увидели наши устранения. Они тогда не пригласили нас, на самом деле, на комиссию и без нас все сделали. В этот раз я уже сам настоял, что хотел бы поучаствовать. Я публично встречал и провожал комиссию и все рассказывал. Те вопросы, которые возникли, были исчерпаны на месте. Я так понял, что наши ответы устроили комиссию. Конечно, мы этому рады. На самом деле, мы эти участком владеем очень давно. Заминка произошла на стыке передачи лесов. Этот лес раньше к лесхозу относился, а потом его передали в городские леса. Пока эта передача была, мы не могли договор аренды заключить. Мы просто территорией этой пользовались, но тем не менее платили за фактическое использование участка, то есть не безвозмездно он нам передавался. Теперь должен появиться утвержденный проект освоения лесов, согласно которому мы сможем продолжить этот участок развивать,- высказался руководитель "Сибиряка" Роман Приходько.
Напомним, что санаторий "Сибиряк" разделяет 30 км от Новосибирска. Данное лечебное учреждение является один из самых современных в Новосибирской области.