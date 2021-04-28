Фекальная мина в опасности: Когда заменят аварийный коллектор на ул. Ушакова в Бердске, стало известно
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Фекальная мина в опасности: Когда заменят аварийный коллектор на ул. Ушакова в Бердске, стало известно

2:15:294/28/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
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Коллектор нуждается в замене, но когда она случится, не знает никто.

Авария на коллекторе стала причиной фекального потопа


В 2021 году работ по ремонту или замене аварийного коллектора на Ушакова—Лелюха не планируется. Об этом журналистам сообщил директор МУП «КБУ» Анатолий Пронюшкин 28 апреля.

- К сожалению, на этот межотопительный сезон не планируется работ по ремонту коллектора. Потому что тут есть вопрос финансирования. В данной ситуации оно не зависит от КБУ, а от вышестоящих организаций. И в этом году, к сожалению, денег на замену нет, - сказал он.

Напомним, в летом 2018 года на канализационном коллекторе произошла авария, из-за которой дома по улице Ушакова затопило сточными водами. По данным на сайте КБУ, коллектор был построен в 1968 году и является единственной сетью водоотведения для стоков от застройки южной и юго-западной территорий города Бердска. В 2019 году предприятие оценило работы по ремонту в 140-150 млн руб.

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коллекторпровалдиректор КБУ
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