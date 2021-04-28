Новые восемь врачей начали работать в ЦГБ Бердска с апреля 2021: В ком закрыт дефицит?
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Новые восемь врачей начали работать в ЦГБ Бердска с апреля 2021: В ком закрыт дефицит?

1:43:374/28/2021Фото: pixabay
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Кроме того, в рамках практики в горбольнице трудятся 18 фельдшеров.

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Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
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Новые врачи начали работу в ЦГБ Бердска. Пополнение 8 докторами произошло с 20 апреля. Известно, что в числе врачей - 2 терапевта, врач-анестезиолог, врач-реаниматолог, акушер-гинеколог, патологоанатом, детский кардиолог и хирург. Кроме того, в рамках практики в горбольнице трудятся 18 фельдшеров. Предполагается, что некоторым молодым медикам выделят служебное жилье. Сегодня же в муниципальных квартирах живут 17 медиков ЦГБ Бердска.

Ране "Курьер. Среда. Бердск" сообщал об итогах электронного аукциона по выбору подрядчика для создания на базе больничного комплекса в Микрорайоне центра амбулаторной онкологической помощи. Согласно документам закупки от 4 марта 2021 года, центр будет располагаться в помещении поликлиники №2, которая находится в хирургическом корпусе, и в патологоанатомическом отделении. Оба здания располагаются по адресу: ул. Боровая, 109.

Победителем торгов названо ООО «Акватория». При этом компания существенно снизила стоимость работ. И отремонтирует больничные помещения для открытия онкоцентра за 29 239 405 рублей и 77 копеек. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», начальная цена закупки составляла 36 322 245 рублей и 29 копеек. Таким образом стоимость работа уменьшилась более чем на 7 млн рублей.

Как сказано в аукционной документации, подрядчик должен за 4 месяца (120 календарных дней с момента заключения контракта) выполнить ремонт в больничных помещениях, поменять электрику, вентиляцию, оконные блоки и другое. Гарантийный срок на выполненные по контракту работы составляет 5 лет с даты подписания сторонами акта приемки.

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медикиЦГБновые врачи
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