Новые восемь врачей начали работать в ЦГБ Бердска с апреля 2021: В ком закрыт дефицит?

Новые врачи начали работу в ЦГБ Бердска. Пополнение 8 докторами произошло с 20 апреля. Известно, что в числе врачей - 2 терапевта, врач-анестезиолог, врач-реаниматолог, акушер-гинеколог, патологоанатом, детский кардиолог и хирург. Кроме того, в рамках практики в горбольнице трудятся 18 фельдшеров. Предполагается, что некоторым молодым медикам выделят служебное жилье. Сегодня же в муниципальных квартирах живут 17 медиков ЦГБ Бердска.
Ране "Курьер. Среда. Бердск" сообщал об итогах электронного аукциона по выбору подрядчика для создания на базе больничного комплекса в Микрорайоне центра амбулаторной онкологической помощи. Согласно документам закупки от 4 марта 2021 года, центр будет располагаться в помещении поликлиники №2, которая находится в хирургическом корпусе, и в патологоанатомическом отделении. Оба здания располагаются по адресу: ул. Боровая, 109.
Победителем торгов названо ООО «Акватория». При этом компания существенно снизила стоимость работ. И отремонтирует больничные помещения для открытия онкоцентра за 29 239 405 рублей и 77 копеек. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», начальная цена закупки составляла 36 322 245 рублей и 29 копеек. Таким образом стоимость работа уменьшилась более чем на 7 млн рублей.
Как сказано в аукционной документации, подрядчик должен за 4 месяца (120 календарных дней с момента заключения контракта) выполнить ремонт в больничных помещениях, поменять электрику, вентиляцию, оконные блоки и другое. Гарантийный срок на выполненные по контракту работы составляет 5 лет с даты подписания сторонами акта приемки.