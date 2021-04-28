В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Ольга:
Почему нету крытой остановки на ул. Попова. Люди стоят и мокнут под дождём.
Почему нету крытой остановки на ул. Попова. Люди стоят и мокнут под дождём.
В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Ольга:
От редакции
У вас есть остановка?
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