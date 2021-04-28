Почему нету крытой остановки на ул. Попова. Люди стоят и мокнут под дождём
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Почему нету крытой остановки на ул. Попова. Люди стоят и мокнут под дождём

1:45:324/28/2021
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Почему нету крытой остановки на ул. Попова. Люди стоят и мокнут под дождём.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Ольга: 

Недавно мы были на ул.Попова - вроде есть остановка

Почему нету крытой остановки на ул. Попова. Люди стоят и мокнут под дождём.
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дождьостановка на ул.Поповамокнуть
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