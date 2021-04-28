В АО «Искитимцемент» прошли первые соревнования в рамках межцеховой спартакиады
2:14:584/28/2021
После перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, работники АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») постепенно возвращаются к привычному ритму тренировок и спортивных игр.
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