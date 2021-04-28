Замгубернатора Сергей Сёмка обсудил с руководством «Тяжстанкогидропресса» меры помощи заводу

Тему прокомментировал заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка по итогам встречи с руководством предприятия.
Первое направление касается выплаты зарплаты рабочим предприятия. «Вчера вместе с региональным минпромторгом мы провели рабочую встречу с директором завода Амиром Мифтаховым. В том числе, обсуждалось плановое погашение зарплаты за март работникам сразу после праздников и недопущение даже однодневной задержки по выдаче зарплаты за апрель», – прокомментировал Сергей Сёмка. Второе направление связано с поиском путей выхода предприятия на экономическую рентабельность. «Завод сегодня имеет возможность работать и выполнять все обязательства по ранее заключенным договорам, – отметил Сергей Сёмка. – Однако, чтобы восстановить деятельность предприятия, оно должно стать экономически рентабельным. Совместно с заводом нами рассматриваются варианты привлечения заказчиков, потенциальных инвесторов, арендаторов на площадку «Тяжстанкогидропресса». Заместитель Губернатора также сообщил, что электроснабжение на предприятии восстановлено. Этого удалось добиться, прежде всего, благодаря работе минпромторга области и одной из наших технологических компаний, которая была создана в центре прототипирования Технопарка – «Август Ин» – за счет того, что они проплатили опережающим темпом долги завода за электроэнергию. Напомним, ранее глава региона Андрей Травников обсудил с председателем областной организации Российского профсоюза работников промышленности Евгением Плаховым развитие индустриального сектора региона, а также ситуацию с предприятием «Тяжстанкогидропресс». Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области