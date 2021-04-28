Будут ли школьники Бердска и Новосибирска учиться с 4 по 7 в майские праздники-2021, рассказали в Минпросвещения
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Будут ли школьники Бердска и Новосибирска учиться с 4 по 7 в майские праздники-2021, рассказали в Минпросвещения

2:49:514/28/2021,Дмитрий БороздинФото: edu.gov.ru
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В Новосибирске 9-м и 11-м классам отдых не светит.

Школьные классы могут остаться пустыми на следующей неделе


Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил во вторник, 27 апреля, что министерство рекомендовало школам не работать с 1 по 10 мая. По его словам, перерыв не скажется на успеваемости детей, поскольку в мае школьники, в основном, повторяют уже изученный материал.

- Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости, — говорит министр.

В то же время в Новосибирске на праздничной неделе продолжат учебу ученики выпускных, 9-х и 11-х, классов. Такое решение озвучил мэр города Анатолий Локоть на встрече с журналистами 27 апреля.

- Совершенно точно будет на майские праздники продолжен учебный процесс для выпускников, для выпускных классов - 9-го и 11-го. По остальным непосредственно администрация школ принимает решение. В случае, если они примут решение о каникулах на вот этот период, то тогда для них естественно на такое же количество часов, дней в конечном итоге будет продлен учебный год, - сказал он.

К сожалению, «Курьер. Среда. Бердск» не смог получить оперативного комментария от управления образования Бердска или заместителя мэра. Директор СОШ № 11 Николай Репренцев сообщил журналисту, что со стороны городских властей никаких распоряжений или документов касательно учебы в праздничные дни не поступало.

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ученикимайские праздникипраздничные дниучебный процесс
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