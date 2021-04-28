Досрочно получат пенсию многодетные мамы Москвы в 2021 году. Сроки от ПФР
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Досрочно получат пенсию многодетные мамы Москвы в 2021 году. Сроки от ПФР

3:09:094/28/2021Фото: pixabay.com
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С этого года женщины, которые имеют четырех детей, смогу выйти на пенсию досрочно.

Для установления пенсии есть определенные требования


Пенсионный фонд по Москве и МО напомнил, что многодетные мамы могут выйти на пенсию досрочно в зависимости от количества детей.

Женщины, имеющие троих детей, имеют право выйти на пенсию в 57 лет, четырех – в 56. Мамы, родившие пять и более детей, досрочно могут выходить на пенсию в 50 лет. С текущего года женщинам, родившим четырех детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста, пенсия будет оформлена в 56 лет.

Это закрепленное в законодательстве право действует с 2019 года, но впервые использовать его смогут только женщины 1965 г.р, так как переходный период по повышению пенсионного возраста закончится в 2028 году. С 2023 года мамы трех детей, которые достигли возраста 8 лет, смогут получить пенсию в 57 лет.

Требования для установления пенсии:
• 15 лет страхового стажа;
• нужное количество пенсионных коэффициентов;
• воспитание ребенка до 8 лет;
• отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.

Уточним, что мамы двоих и более детей также имеют возможность выйти на пенсию в 50 лет. При условии, что женщина имеет 20-летний страховой страж и проработала не меньше 12 лет в районах Крайнего Севера, а также не менее 17 в приравненных к ним местностях.

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пенсиямногодетная мама
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