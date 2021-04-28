В Красноярске пропал 8-летний Марк Буткявичюс: Ребенок ушел расклеивать объявления и исчез

Около суток в Красноярске разыскивают 8-летнео Марка Буткявичюса. Ребенок ушел из дома 27 апреля 2021 года - по словам мамы он пошел расклеивать объявления. Родители потеряли сына и сообщили о пропаже в полицию. Известно, что мальчик пропал со двора многоквартирного жилого дома по проспекту Красноярский рабочий краевого центра.
- До настоящего времени его местонахождение не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство малолетнего, - сообщает краевой СК.
Волонтеры, соседи и неравнодушные люди прочесывают весь Красноярска в поисках Марка. К поискам подключились опытные следователи-криминалисты Главного следственного управления и сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, по городу ходят пешие патрули, также территории объезжают на транспортных средствах. Более того, для поисков задействовали квадрокоптер и катер. Стражи порядка патрулируют акваторию Енисея, осматривают прибрежную зону. С помощью дрона полицейские рассчитывают просмотреть труднодоступную территорию.
Сейчас в поисках принимают участие более 150 сотрудников различных подразделений МУ МВД России «Красноярское». Также правоохранители отметили, что семья ребенка благополучная. Раньше Марк не уходил из дома и не терялся.
Волонтеры и полиция просят всех горожан внимательно осмотреть свои подъезды и дворы. Водителей, у которых в автомобиле есть видеорегистраторы, а также владельцев магазинов и офисов в районе пропажи ребенка просят просмотреть записи с камер видеонаблюдения.
Приметы мальчика:
Рост 132 см, блондин, карие глаза. Был одет в черную куртку с зелеными вкраплениями, черную шапку, черные штаны и синие резиновые сапоги.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят связаться с полицией по номерам 262-11-77 или 102, либо передать информацию волонтерам по телефону 8-950-99-66-066.