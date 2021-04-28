В Красноярске пропал 8-летний Марк Буткявичюс: Ребенок ушел расклеивать объявления и исчез
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В Красноярске пропал 8-летний Марк Буткявичюс: Ребенок ушел расклеивать объявления и исчез

3:04:504/28/2021Фото: ГУ МВД и СК Красноярского края
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Сейчас в поисках принимают участие более 150 сотрудников различных подразделений МУ МВД России «Красноярское». Также правоохранители отметили, что семья ребенка благополучная. СК завел уголовное дело об убийстве.

Ребенок пропал 27 апреля
Ребенок пропал 27 апреля


Около суток в Красноярске разыскивают 8-летнео Марка Буткявичюса. Ребенок ушел из дома 27 апреля 2021 года - по словам мамы он пошел расклеивать объявления. Родители потеряли сына и сообщили о пропаже в полицию. Известно, что мальчик пропал со двора многоквартирного жилого дома по проспекту Красноярский рабочий краевого центра.

- До настоящего времени его местонахождение не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство малолетнего, - сообщает краевой СК.

Волонтеры, соседи и неравнодушные люди прочесывают весь Красноярска в поисках Марка. К поискам подключились опытные следователи-криминалисты Главного следственного управления и сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, по городу ходят пешие патрули, также территории объезжают на транспортных средствах. Более того, для поисков задействовали квадрокоптер и катер. Стражи порядка патрулируют акваторию Енисея, осматривают прибрежную зону. С помощью дрона полицейские рассчитывают просмотреть труднодоступную территорию.

Сейчас в поисках принимают участие более 150 сотрудников различных подразделений МУ МВД России «Красноярское». Также правоохранители отметили, что семья ребенка благополучная. Раньше Марк не уходил из дома и не терялся.

Волонтеры и полиция просят всех горожан внимательно осмотреть свои подъезды и дворы. Водителей, у которых в автомобиле есть видеорегистраторы, а также владельцев магазинов и офисов в районе пропажи ребенка просят просмотреть записи с камер видеонаблюдения.

Приметы мальчика:

Рост 132 см, блондин, карие глаза. Был одет в черную куртку с зелеными вкраплениями, черную шапку, черные штаны и синие резиновые сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят связаться с полицией по номерам 262-11-77 или 102, либо передать информацию волонтерам по телефону 8-950-99-66-066.

Ребенок пропал 27 апреля
Ребенок пропал 27 апреля
Ребенка ищут повсюду
Около 150 людей ищут мальчика
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