Путин издал указ: майские выходные с 1 по 10 мая, какие дни оплатят по двойному тарифу?
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Путин издал указ: майские выходные с 1 по 10 мая, какие дни оплатят по двойному тарифу?

6:20:274/28/2021Фото: pxhere
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Рекомендовано для работодателей сохранить среднюю заработную плату за работниками в том же объеме, в каком они получили бы ее, если бы работали.

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10 дней отдыха ждет россиян в мае 2021 года


Неожиданные "каникулы" в мае 2021 года подарил президент России Владимир Путин жителям страны.

23 апреля 2021 года был подписан указ № 242 об объявлении нерабочих дней в мае 2021 года. По данному указу нерабочими днями в мае 2021 года признаны дни с 4 по 7 мая включительно.

Необходимость подписания данного указа вызвана ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции. В последнее время заболеваемость в стране снижается. И очень важно, чтобы в таком положении динамика и оставалась - чтобы заболеваемость шла на спад.

Однако в мае 2021 года и 1 мая и 9 мая (официальные государственные выходные) выпали на субботу и воскресенье соответственно. Из-за этого выходные дни оказались перенесены на 3 и 10 мая. Так, мы с вами должны были отдыхать первые три дня мая и 8, 9 и 10 мая. Два трехдневных периода отдыха разрывались четырьмя рабочими днями - с 4 по 7 мая включительно. Чтобы не провоцировать людей на увеличение миграционных потоков и уменьшить контактирование с большим числом людей, было принято решение сделать и эти 4 рабочих дня нерабочими.

Эти четыре дня не признаны официально выходными и не являются праздничными днями - они просто нерабочие. Рекомендовано для работодателей сохранить среднюю заработную плату за работниками в том же объеме, в каком они получили бы ее, если бы работали. Работающим по сдельной системе оплаты труда рекомендовано выплатить вознаграждение.

В связи с тем, что дни с 4 по 7 мая не являются праздничными или выходными, производственный календарь для расчета заработной платы остался таким же, как и до подписания указа № 242.

По двойному тарифу будут оплачены только 1 и 9 мая 2021 года.

Отдыхаем в мае с 1 по 10 число включительно, 11 мая - на работу и на учебу.

 

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