Зеленский зовет Путина к папе Римскому в Ватикан
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Зеленский зовет Путина к папе Римскому в Ватикан

4:29:114/28/2021Фото: pixabay
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"Святой престол — это мировой моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, будучи беспристрастным и вызывающим доверие у всех участников конфликта", - сказал глава Украины.

Владимир Зеленский сделал новое заявление


Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в интервью итальянской газете la Repubblica. Он сказал, что Ватикан мог бы стать "оптимальным местом" для переговоров с Россией по Донбассу.

- Святой престол — это мировой моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, будучи беспристрастным и вызывающим доверие у всех участников конфликта. Именно поэтому Ватикан часто в истории призывался для разрешения конфликтов между государствами ради мирного будущего, — заявил президент Украины.

Напомним, совсем недавно глава Украины записал видеообращение. В нем он предложил Владимиру Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Президент России ответил, что Киев прежде сначала должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР. Тут же Путин отметил, что готов принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку.

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