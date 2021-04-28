Зеленский зовет Путина к папе Римскому в Ватикан

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в интервью итальянской газете la Repubblica. Он сказал, что Ватикан мог бы стать "оптимальным местом" для переговоров с Россией по Донбассу.
- Святой престол — это мировой моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, будучи беспристрастным и вызывающим доверие у всех участников конфликта. Именно поэтому Ватикан часто в истории призывался для разрешения конфликтов между государствами ради мирного будущего, — заявил президент Украины.
Напомним, совсем недавно глава Украины записал видеообращение. В нем он предложил Владимиру Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Президент России ответил, что Киев прежде сначала должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР. Тут же Путин отметил, что готов принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку.