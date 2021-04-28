"Молодёжный", "Семейный" или «Эко-парк» - какое название выберут жители Бердска для нового парка у школы №11

С 26 апреля можно проголосовать за выбор концепции нового парка в Бердске. Благоустройство пройдет в рамках Федеральной программы "Комфортная городская среда". Уточним, что в прошлом году жители выбрали для этого территорию около 11 школы, площадь которой более 4 гектар.
Теперь бердчанам предстоит определиться концепцией парка: «Молодёжный», «Семейный» или «Эко-парк». Голосование проходит на сайте 54gorodsreda.ru. Принять в нем участие может любой житель старше 14 лет. Там же можно ознакомиться с описанием объекта, а также уточнить у куратора дополнительную информацию.
Также горожане могут отдать свой голос через сайт городской администрации. На главной странице находится виджет «Мой выбор, Мое будущее».