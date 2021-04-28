Как оказались на трассе М-51 босые мальчики 6 и 9 лет под Новосибирском и почему сбежали из приемной семьи, стало известно

Выписали административный протокол опекуну двух босых мальчиков из села под Новосибирском. Напомним, что сегодня, 28 апреля на трассе, ведущей в поселок Коченево, были замечены идущими по дороге два несовершеннолетних мальчика. Проезжающий мимо водитель разглядел детей при свете фар и остановился, чтобы помочь. Очевидцы упомянули, что дети были тепло одеты, но совершенно босые. Как сообщили мужчине мальчики, они якобы сбежали из Коченевского центра. Детям удалось уехать на машине с остановившейся неподалеку женщиной. Она доставила ребят в полицию.
Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в отделе ГУ МВД по Новосибирской области, мальчики без сопровождения взрослых двигались по трассе М-51 в районе поселка "Светлый".
- 24 апреля в отдел МВД России по Коченевскому району местная жительница привела двух несовершеннолетних детей 6 и 9 лет. Мальчики замерзли и были без обуви. Сотрудники полиции выяснили, что дети ушли гулять, отдалились от дома и попали в болотистую местность. Ребята промокли и лишились обуви. По результатам проверки выяснилось, что дети проживают в приемной семье. Сотрудниками полиции мальчики были переданы опекунам. С опекуном составлена профилактическая беседа, а также выписан административный протокол по ч.1. ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях,- рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, - 28 апреля.
Напомним, что сотрудники социально-реабилитационного центра предположили, что мальчики скорее всего выдумали свой побег из центра. Ребята к учреждению не относятся. По информации источника, мать не могла заниматься воспитанием сыновей, поэтому их и пристроили в другую семью.