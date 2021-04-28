Настя Ивлеева и рэпер Элджей разводятся. Подробности скандала звездной пары

Как известно в 2019 году поженилась одна из самых ярких пар шоу-бизнеса российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева и не менее известный рэпер Элджей. У них появляются время от времени общие снимки и сторис в соцсетях, что не может не радовать поклонников звездной пары.
Хотя в последнее время, в сети появились сомнения по поводу крепости уз пары.
Таким образом, первым поводом для слухов стало новое видео из новой квартиры Насти, на котором она показала свои руки без обручального кольца на безымянном пальце. Молодые поклонницы рэпера не упустили шанса обсудить такое событие. Одни сказали с уверенностью, что пара рассталась и что скоро они это объявят официально. Для многих девушек такое событие оказалось радостным, поскольку освободился еще один завидный жених на российских просторах.