Инфраструктурные возможности Технопарка Новосибирского Академгородка будут удвоены
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Инфраструктурные возможности Технопарка Новосибирского Академгородка будут удвоены

5:01:014/28/2021Фото: nso.ru
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Беспрецедентная задача удвоения объемов площадей для действующих и будущих резидентов реализуется в Технопарке Новосибирского Академгородка.

Предполагается, что общий объем инвестиций в проект развития территории составит более 3 млрд рублей


Так, до 2025 года на данной площадке планируется создать дополнительно 63 тысячи кв. м производственных и офисных объектов.

О создании новых объектов инфраструктуры для высокотехнологичных компаний Технопарка Новосибирского Академгородка 28 апреля в ходе пресс-конференции рассказали министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев и генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод.

«Сегодня стоит беспрецедентная задача удвоения объемов площадей для настоящих и будущих резидентов – за счет развития прилегающих территорий Академпарка и на площадке п. Ложок. Планы развития Технопарка Новосибирского Академгородка представлены на Совете по инвестициям при Губернаторе Новосибирской области. Уже в ближайшие годы на площадке Академпарка планируется создать дополнительно 63 тысячи кв. м производственных и офисных объектов. Кроме того, в прошлом году были приняты существенные решения по содействию развитию инфраструктуры для инновационных компаний и резидентов Академпарка и становлению институтов развития в сфере науки инновационной деятельности. Одно из них – решение о создании единого регионального оператора в инновационной сфере – Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности», – рассказал Алексей Васильев.

Говоря о проектах, реализуемых на территории Технопарка, Дмитрий Верховод подчеркнул, что в настоящее время количество резидентов на территории Технопарка – 179 компаний, общая численность сотрудников – свыше 4,7 тысяч человек. Суммарная выручка резидентов в 2020 г. составила 16,2 млрд рублей.

«Выручка на одного специалиста, работающего в Технопарке, приходится в объеме 3,5 млн рублей, и это очень высокая производительность труда. Для действующих и будущих резидентов будут создаваться новые объекты инженерной инфраструктуры Технопарка, а также строиться новые производственные и лабораторные помещения. С 2021 по 2025 годы на первом этапе планируется создание объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения инженерными ресурсами, строительство лабораторно-офисных объектов общей площадью 40 000 кв. м. Предполагается, что общий объем инвестиций в проект развития территории составит более 3 млрд рублей», – прокомментировал Дмитрий Верховод.

Задача проекта развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок – создание новых объектов инновационной инфраструктуры – офисных и лабораторных помещений для компаний-резидентов Академпарка. Площадь возводимых зданий в п. Ложок – порядка 20 тыс. кв. м, планируемый объём инвестиций – 1,055 млрд рублей. Здесь планируется создать порядка 700 новых рабочих мест.


Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области

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