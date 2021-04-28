Стационарные тепловизоры для измерения температуры тела

Но это произошло, появился новый вирус из группы коронавирусов, который дает серьезные осложнения на все органы и системы человеческого организма. Пока вакцинирование находится лишь на первом этапе, в интересах государств стоит снижение уровня заболеваемости населения. Для этого все общественные объекты оборудуются системами для эпидемиологического контроля. Их основная составляющая – тепловизорное оборудование, размещаемое стационарно. Встретить его можно повсеместно – в аэропортах, магазинах, станциях метро, в других местах с высокой проходимостью и большими потоками людей.
Чем стационарные тепловизоры лучше электронных градусников
Даже ребенок понимает, что использование ртутных термометров неактуально для большого количества людей. В начале эпидемии установился высокий спрос на электронные градусники. Эти средства измерения работают практически бесконтактно, но требуют близкого расположения в отношении объекта. Они фиксируют показатели быстро, но не могут давать высокоточные результаты, быстро выходят из строя.
Другое дело стационарный тепловизор для измерения температуры тела от компании KARNEEV SYSTEMS. Это комплекс противоэпидемиологического оборудования. Он состоит из особого вида камеры и программного обеспечения. Его основное преимущество – высочайшая скорость работы. Продвинутые модели одновременно измеряют температуру у 30 людей и больше. Для фиксации показателей не нужно останавливать толпу, создавать очереди, привлекать дополнительных работников, рискующих словить вирус в толпе.
Преимущества применения стационарных тепловизоров
Топловизорное оборудование не устанавливает болезни. Оно фиксирует только повышение температуры тела – состояние, характерное для большинства вирусных, бактериальных, воспалительных заболеваний. Использование стационарных моделей дает сразу несколько преимуществ:
- повышение качества контроля;
- возможность наблюдения за периметром на расстоянии (с диспетчерского пункта);
- отсутствие недовольства со стороны посетителей;
- совместимость с современными системами контроля доступа (это позволяет мгновенно закрыть дверь или остановить эскалатор при обнаружении потенциального носителя заболевания).
Стационарные тепловизоры оснащаются блоками питаниями, обеспечивающими поддержку длительной автономной работы. В них есть обычные встроенные камеры, различные сигнализаторы.
Подготовлено по материалам https://www.karneev.com/