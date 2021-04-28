Суд оставил без движения три иска Навального к покровской колонии

Петушинский районный суд оставил без движения до 12 мая три иска защитника Алексея Навального к администрации ИК-2 в Покрове, сообщает "Интерфакс".
В суде заявили, что адвокат политика Вадим Кобзев не представил документы, которые дают ему право представлять иски в суде.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", иски были поданы в суд 26 апреля.
В первом иске адвокат Навального просит признать незаконным и отменить решение руководства ИК-2 о постановке его на учет как склонного к побегу, а также признать незаконными действия по лишению его сна.
Второй иск оспаривает отказ в выдаче ему приобретенных книг, в том числе Корана.
Третий иск заключается в признании незаконной цензуры получаемых Навальным газет. По версии защиты, из периодических изданий вырезают некоторое статьи.
Напомним, что в покровской колонии оппозиционер находится с середины марта.