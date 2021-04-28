Суд оставил без движения три иска Навального к покровской колонии
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Суд оставил без движения три иска Навального к покровской колонии

5:53:364/28/2021Фото: pixabay.com
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Исковые заявления были поданы 26 апреля. Но в суде заявили, что адвокат оппозиционера не предоставил нужных документов.

В покровской ИК-2 Навальный находится с середины марта


Петушинский районный суд оставил без движения до 12 мая три иска защитника Алексея Навального к администрации ИК-2 в Покрове, сообщает "Интерфакс".

В суде заявили, что адвокат политика Вадим Кобзев не представил документы, которые дают ему право представлять иски в суде.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", иски были поданы в суд 26 апреля.

В первом иске адвокат Навального просит признать незаконным и отменить решение руководства ИК-2 о постановке его на учет как склонного к побегу, а также признать незаконными действия по лишению его сна.

Второй иск оспаривает отказ в выдаче ему приобретенных книг, в том числе Корана.

Третий иск заключается в признании незаконной цензуры получаемых Навальным газет. По версии защиты, из периодических изданий вырезают некоторое статьи.

Напомним, что в покровской колонии оппозиционер находится с середины марта.

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искалексей навальныйИКпетушинский суд
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