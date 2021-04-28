Поляки убрали российский флаг на чемпионате мира по шашкам. Смотрите видео

Организаторы международного чемпиона мира по шашкам попали в неловкую ситуацию – они убрали российский флаг прямо во время матча между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной. Такое распоряжение дал президент WADA Витольд Баньки.
Напомним, что матч за первенство между польской и российской спортсменками продолжается с пятницы в Варшаве. Три предыдущих дня никто не обращал внимания на российский флаг, лежавший на игровом столе.
- Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки, и я получил четкое указание снять российский флаг, хотя партия все еще продолжается. Это будет выглядеть неэлегантно, я не знаю, как отреагирует Тамара, но у нас нет выбора. Как польская сторона, мы не сделали ничего плохого, напротив, мы сделали больше, чем должны. FMJD (Всемирная организация шашек) проспала принятые в декабре решения в отношении России, и, если мы немедленно ничего не изменим, FMJD будет исключена из WADA (Всемирного антидопингового агентства), - сказал бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий.
Хозяева турнира пристыдили организаторов и извинились перед нашей шашисткой.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался по поводу инцидента, произошедшего в матче за звание чемпионки мира по международным шашкам.
«Это очень досадное происшествие, но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принёс свои извинения, поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным… Я знаю, что наша спортсменка проиграла в этом матче , и, конечно, я думаю, что её проигрыш во многом связан с этим происшествием», — цитирует Пескова «Р-Спорт».