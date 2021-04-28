В Бердске 9 и 11 классы учатся с 4 по 7 мая 2021. Дежурные группы ждут детей с детсадах
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В Бердске 9 и 11 классы учатся с 4 по 7 мая 2021. Дежурные группы ждут детей с детсадах

6:53:474/28/2021Фото: Nso.ru
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Об этом объявил министр образования Новосибирской области на встрече с бердскими учителями.

Министр образования НСО Сергей Федорчук побывал с рабочим визитом в Бердске


В Бердске 28 апреля прошла  встреча министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука с профсоюзом работников образования города. На встрече были глава Бердска Евгений Шестернин, депутат Заксобрания и директор лицея №6 Зоя Родина, учителя, воспитатели и представители управления образования.

Министр ответил на вопросы, которые касаются майских каникул. Он сказал, что с 4 по 7 мая в детсадах будут работать дежурные группы, а в школах проведут занятия только для 9 и 11 классов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" минпросвещения рекомендовал сделать для всех школьников длинные каникулы с 1 по 10 мая. Теперь стало известно, что на 4 дня меньше будут отдыхать ученики выпускных классов бердских школ.

 

Подробности - в ближайшее время.

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