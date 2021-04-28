За призывы к погромам и насилию 28-летнему жителю Новосибирска суд вынес приговор

Житель Новосибирска признан виновным в призывах к массовым беспорядкам, сообщила 28 апреля старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.
Доказательства, собранные следственными органами СК, признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнего новосибирцу, который признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета).
По версии следствия, с 23 по 26 января 2021 года подсудимый разместил на своей странице в соцсети видеозапись, доступную для широкого круга пользователей, содержащую призывы к массовым беспорядкам. Он призывал к насилию, погромам, поджогам, уничтожению имущества, применению оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих. Кроме того, он призывал оказывать вооруженное сопротивление представителям власти.
Напомним, что в эти дни по всей стране, в том числе в Новосибирске, проходили акции в поддержку арестованного Алексея Навального.
- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2,2 лет лишения свободы условно, - рассказала Кулешова.