За призывы к погромам и насилию 28-летнему жителю Новосибирска суд вынес приговор
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За призывы к погромам и насилию 28-летнему жителю Новосибирска суд вынес приговор

6:12:424/28/2021Фото: pixabay.com
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По версии следствия, с 23 по 26 января 2021 года подсудимый разместил на своей странице в соцсети видеозапись, содержащую призывы к массовым беспорядкам. В те дни проходили акции в поддержку Навального.

наручники, руки
Арестованному новосибирцу дали условный срок


Житель Новосибирска признан виновным в призывах к массовым беспорядкам, сообщила 28 апреля старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Доказательства, собранные следственными органами СК, признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнего новосибирцу, который признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета).

По версии следствия, с 23 по 26 января 2021 года подсудимый разместил на своей странице в соцсети видеозапись, доступную для широкого круга пользователей, содержащую призывы к массовым беспорядкам. Он призывал к насилию, погромам, поджогам, уничтожению имущества, применению оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих. Кроме того, он призывал оказывать вооруженное сопротивление представителям власти.

Напомним, что в эти дни по всей стране, в том числе в Новосибирске, проходили акции в поддержку арестованного Алексея Навального.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2,2 лет лишения свободы условно, - рассказала Кулешова.

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