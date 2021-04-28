Может ли начальник заставить вас работать в майские праздники-2021, ответил прокурор
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Может ли начальник заставить вас работать в майские праздники-2021, ответил прокурор

9:22:464/28/2021Фото: Pixabay
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По Трудовому кодексу РФ привлечь работника в выходной или нерабочий день можно только с его письменного согласия.

Выходить или не выходить на работу в майские праздники? Рассказывает юрист


После того, как президент России Владимир Путин объявил майские каникулы, многие задаются вопросом, на каких условиях может руководство вызвать сотрудников предприятия на работу, если таковая потребуется в интересах производства.

Прокурор Кадомского района Рязанской области Евгений Денисов разъяснил, как должен проходить процесс вызова на работу сотрудника, чтобы не ущемить его прав.

По Трудовому кодексу РФ (ч.2 ст.113) привлечь работника в выходной или нерабочий день можно только с его письменного согласия. Вызов на работу должен быть только в том случае, если от выполнения непредвиденных работ зависит нормальное течение производственного процесса.

По ст.113 ч.5 ТК РФ необходимо получить согласие профсоюзной организации в письменном виде (в случае наличия профсоюза на предприятии).

Для привлечения на работу нужно обратиться к работнику или коллективу с уведомлением, на котором должно быть зафиксировано согласие или отказ от работы.

Отказ выйти на работу в выходные или нерабочие дни не может являться поводом для наказания или взыскания со стороны руководителя. Привлечение к работе должно оформиться приказом, пишут Новости Рязани.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", многие читатели негативно отнеслись к президентскому указу, посчитав, что потеряют в зарплате.

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