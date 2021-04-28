"Это позор": Насильно ставить прививки от коронавируса призвал доктор Мясников

28 апреля Александр Мясников посетовал на недостаточно быстрый темп вакцинации от коронавируса на территории России. Он предупреждает о вероятности развития событий как в Индии, где наблюдается «коронавирусный шторм».
В эфире «Соловьев.Live» он заявил о вине граждан, не желающих делать прививку от коронавируса в появлении новой третьей волны пандемии.
Он рассказал о словах индийского премьера, который заявил, что те страны, которые не сильно пострадали от COVID-19, все равно будут страдать.
Единственным выходом в ситуации с распространением коронавирусной инфекции Мясников считает скорейшую вакцинацию населения. Для того, чтобы избежать худшего сценария, необходима принудительно привить все население:
«Это позор, когда Россия — лидер по продаже вакцины, а мы не прививаемся», — заключил он.