"Это позор": Насильно ставить прививки от коронавируса призвал доктор Мясников
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"Это позор": Насильно ставить прививки от коронавируса призвал доктор Мясников

10:36:094/28/2021Фото: Wikimedia Commons
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Он заявил о вине граждан, не желающих вакцинироваться, в появлении новой третьей волны пандемии.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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28 апреля Александр Мясников посетовал на недостаточно быстрый темп вакцинации от коронавируса на территории России. Он предупреждает о вероятности развития событий как в Индии, где наблюдается «коронавирусный шторм».

В эфире «Соловьев.Live» он заявил о вине граждан, не желающих делать прививку от коронавируса в появлении новой третьей волны пандемии.

Он рассказал о словах индийского премьера, который заявил, что те страны, которые не сильно пострадали от COVID-19, все равно будут страдать.

Единственным выходом в ситуации с распространением коронавирусной инфекции Мясников считает скорейшую вакцинацию населения. Для того, чтобы избежать худшего сценария, необходима принудительно привить все население:

«Это позор, когда Россия — лидер по продаже вакцины, а мы не прививаемся», — заключил он.

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