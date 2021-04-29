Календарь дачника на 29 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

29 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 18 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец . Процент освещенности Луны составляет 93%. Восход Луны в 23:45, а закат в 06:03.
Хронология лунных дней
- 18 лунный день c 22:11 28.04.2021 по 23:45 29.04.2021
- 19 лунный день c 23:45 29.04.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Стрелец (±)
Луна в знаке Стрелец. Это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, в сравнении с другими знаками, расцветают быстрее.
Благоприятно в стрельце:
- посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным;
- посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;
- посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;
- посев и посадка быстро-растущих лекарственных растений;
- посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;
- перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, обрезка усов у земляники, удаление поросли и больных растений;
- обработка от вредителей и болезней;
- уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;
- уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;
- выкопка луковиц и клубней для хранения;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- заготовление сена, а также лесоповал;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
- выпечка теста.
Возможно:
- сеять и сажать на семена, но не на высокий урожай: лук, чеснок, перец и картофель.
Возможны в стрельце посев и посадка следующих культур:
- овощных: бобовые, капуста красная, картофель, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, редис, топинамбур, тыква, чеснок;
- пряно-зеленых: фенхель мята, сельдерей, спаржа, хрен, цикорий;
- плодово-ягодных: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;
- полевых: сахарная свекла;
- комнатных растений: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, кринум Паула;
- газонных трав.
Не благоприятно в стрельце:
- полив, обрезка, уход за растениями, так как они повышенно чувствительны в этот период к механическим повреждениям, раны у них будут долго не заживать.
18 лунный день (±)
29 апреля 2021 года в 12:00 — 18 лунный день. Достаточно пассивный день, активность допускается, но не рекомендуется. В этот лунный день происходит активное питание нижней части растений, начинается активный рост корней и их насыщение.
Рекомендуется в 18 лунный день:
- посев и посадка растений, у которых съедобна подземная часть: картофель, морковь, брюква, лук, свекла, арахис, репа;
- выкопка луковиц и клубней на хранение;
- пересадка, прививка, обрезка деревьев;
- прополка, прореживание, опрыскивание от болезней и вредителей.
Не рекомендуется в 18 лунный день:
- полив, он должен быть умеренным;
- работа с корнями растений, так как это может привести к их гибели;
- рыхлении почвы.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
На убывающей Луне благоприятно:
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Влияние дня недели (+)
Источник: mirkosmosa.ru