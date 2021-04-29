Календарь дачника на 29 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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29.04
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Календарь дачника на 29 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:084/29/2021Фото: pixabay
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Достаточно пассивный день, активность допускается, но не рекомендуется.

Благоприятно в стрельце- рыхление, окучивание, перекопка


29 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 18 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец Процент освещенности Луны составляет 93%. Восход Луны в 23:45, а закат в 06:03.

Хронология лунных дней



  • 18 лунный день c 22:11 28.04.2021 по 23:45 29.04.2021

  • 19 лунный день c 23:45 29.04.2021 и до следующего дня



Луна в знаке зодиака Стрелец (±)



Луна в знаке Стрелец. Это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, в сравнении с другими знаками, расцветают быстрее.

Благоприятно в стрельце:


  • посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным;

  • посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;

  • посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;

  • посев и посадка быстро-растущих лекарственных растений;

  • посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;

  • перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, обрезка усов у земляники, удаление поросли и больных растений;

  • обработка от вредителей и болезней;

  • уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;

  • уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;

  • выкопка луковиц и клубней для хранения;

  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;

  • заготовление сена, а также лесоповал;

  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;

  • выпечка теста.




Возможно:


  • сеять и сажать на семена, но не на высокий урожай: лук, чеснок, перец и картофель.




Возможны в стрельце посев и посадка следующих культур:


  • овощных: бобовые, капуста красная, картофель, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, редис, топинамбур, тыква, чеснок;

  • пряно-зеленых: фенхель мята, сельдерей, спаржа, хрен, цикорий;

  • плодово-ягодных: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;

  • полевых: сахарная свекла;

  • комнатных растений: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, кринум Паула;

  • газонных трав.




Не благоприятно в стрельце:


  • полив, обрезка, уход за растениями, так как они повышенно чувствительны в этот период к механическим повреждениям, раны у них будут долго не заживать.






18 лунный день (±)



29 апреля 2021 года в 12:00 — 18 лунный день. Достаточно пассивный день, активность допускается, но не рекомендуется. В этот лунный день происходит активное питание нижней части растений, начинается активный рост корней и их насыщение.


Рекомендуется в 18 лунный день:


  • посев и посадка растений, у которых съедобна подземная часть: картофель, морковь, брюква, лук, свекла, арахис, репа;

  • выкопка луковиц и клубней на хранение;

  • пересадка, прививка, обрезка деревьев;

  • прополка, прореживание, опрыскивание от болезней и вредителей.




Не рекомендуется в 18 лунный день:


  • полив, он должен быть умеренным;

  • работа с корнями растений, так как это может привести к их гибели;

  • рыхлении почвы.






Убывающая Луна (±)



Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.


На убывающей Луне благоприятно:


  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;

  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;

  • обрезка растений для замедления роста побегов;

  • обрезка усов земляники;

  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;

  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;

  • сбор урожая для длительного хранения;

  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;

  • допускается органическая подкормка, но только корневая.






Влияние дня недели (+)


День недели - четверг. Этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.


Источник: mirkosmosa.ru

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