На Чистый четверг свежие открытки на 29 апреля 2021 года и душевные поздравления для СМС
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На Чистый четверг свежие открытки на 29 апреля 2021 года и душевные поздравления для СМС

7:03:184/29/2021Фото: fresh-cards
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Православные всего мира 29 апреля 2021 года отмечают Чистый или Великий четверг.

29 апреля - Чистый четверг


Праздник этот так велик!
Вспомни о добре всесильном.
Бог прекрасен, многолик,
А добро всегда обильно.
Очищайся от грехов,
Мы удачи всем желаем.
В небе радуется Бог,
Видит – о добре мечтаем.
Если трудно – не грусти.
Христианский праздник важен!
Всех обидчиков прости.
С Четвергом пречистым! – скажем.

29 апреля - Чистый четверг

На Четверг желаю Чистый,
Я тебе прекрасной жизни:
Яркой, светлой и красивой,
Как весна – неповторимой!
Много солнца, много счастья,
Только с радостью встречаться,
И того – о чем мечтаешь,
И всего, что ты желаешь!

29 апреля - Чистый четверг

Перед праздником Великим
О душе мы вспоминаем.
Занавеска прячет лики...
Даже их имен не знаем...
Редко думаем о Боге
А молиться разучились
В этот день несут нас ноги
Отче, в храме очутились...
Как очиститься от грязи?
кто пытался — знает: сложно!
Разве в году... вот так и сразу...
Удивительно? Возможно!

29 апреля - Чистый четверг

Перед пятницей страстною
Отмолись и смыть грехи бы
За одно — обиды смоем
Да ещё с души ушибы!
Редко жизнь макушку гладит
А судить — не наше дело
Ведь с судьбою нам не сладить
От грехов страдает тело!
Как ручей — течет молитва
Пасха — это ведь итог!
Ради Бога — жизнь, как битва
Устоять что б каждый смог!

29 апреля - Чистый четверг

Чистый четверг - праздник светлый, семейный,
С ним поздравляю тебя всей душой!
Сердце твое очищению открыто,
Ты не боишься быть честным с собой.
Ты изучаешь просторы вселенной,
Ты познаешь этот мир каждый час,
И не меняйся себя постигая,
Ведь мир так коварен бывает подчас.
И пусть священный огонь охраняет
Всех дорогих тебе близких людей,
Дом твой от старого он очищает,
Верой и помыслами молодей.

29 апреля - Чистый четверг

Отворена, сотворена лазурь.
Чист четвергом
Веселья светлый праздник.
В тяжелом окоёме древних бурь,
Работа радостью усталость блазнит.
Все вымыто до блеска чистоты,
До трепетного теплого блистания.
И небеса пронзительно пусты -
Уже готовы Воскресить Страданье.
Чтобы Страданье Состраданием стало -
И Солнцем в небе Пасхи засверкало.

29 апреля - Чистый четверг

В этот день нам причащение
Даровал Иисус Христос,
Чтоб Святое Воскресенье
Стало радостью без слез!
И с тех пор Четверг Великий
Преисполнен красоты,
Очищайте души, лики
От грехов и суеты!

29 апреля - Чистый четверг

Пусть с Чистым четвергом
Приходит счастье в дом,
Уют, здоровье, смех,
Достаток и успех!
Пусть сбудутся мечты
И будут дни чисты
От боли и грехов
И горести оков!
Всевышний пусть хранит,
Вам жизнь благословит
Любовью и теплом,
От бед укроет дом!

29 апреля - Чистый четверг Сегодня поработаем мы со своей душой Чтоб обрела она чистоту и покой. Пусть сердце черствым не останется В Чистый Четверг мы со злостью расстанемся! Сегодня смоем святой водой грехи Чтоб избавится от разочарований и тоски. Чтобы Бог всегда пребывал в твоей жизни Очищай свою душу и мысли!
29 апреля - Чистый четверг

Давайте станем чуточку добрей
Ведь нет ничего на свете мудрей.
Чистый четверг придет в каждый дом
Чтоб собрать всю семью за столом.
Пожелайте друг другу мира и добра
Счастья и людского тепла!

Источник: fresh-cards.ru, vampodarok.com

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