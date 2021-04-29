Удивительные открытки на Чистый четверг 29 апреля 2021 от дизайнера и божественные поздравления

Сегодня так положено – приводим в чистоту,
Квартиру, дом, усадьбу, и во век
Так зародилось, что эту пору
Назвали соответственно – чистый четверг.
И поздравок с событием таким
Для каждого подходит, уж поверьте,
Пусть будет чистым и большим
Сей праздник. Чистоту свою проверьте.
В Чистый четверг
Раскрой свою душу,
Поздравок прими,
Пост не нарушив.
Чистотой своей не похваляйся.
Честен будь
И скромен будь.
Таким и оставайся!
Порядок в доме, в душе уборка,
Сегодня будет трудный день.
Нужна сноровка, подготовка,
Чтоб сделать все, отбросим лень.
Помоем дружно и почистим,
Дурные мысли уберем,
На встречу к Богу, путь неблизкий,
И мы когда-нибудь дойдем!
Схватил сынок, лопату,
А дочка грабли — хвать!
Пойдем не за зарплату,
За чистоту пахать!
Поздравлю вас, ребята,
Я с чистым четвергом!
Нам светлым сделать надо
Наш город и наш дом!
Чтоб приезжали люди,
Твердили как один:
Ваш город чище будет,
Чем Прага и Пекин!
Да что нам эта Прага,
Да что нам тот Пекин!
Ведь в нас живет отвага
И широта долин!
Природе подражаем,
Ведь все в ней — красота!
Мы саженцы сажаем,
Как с чистого листа!
Сейчас все листья жухлые
В охапку соберем
И все мыслишки грустные
Мы на костре сожжем!
Потом гонца, конечно же,
Мы в магазин пошлем,
Слегка с устатку выпьем мы,
И сальце пожуем!
Источник: pozdravok.ru