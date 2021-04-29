Магические открытки на Вальпургиеву ночь 30 апреля и волшебные поздравления

Разгуляй, ветра и бури,
Пыль, золу мети метель!
Я сегодня наколдую,
Прячься дальше, птица-зверь!
С черной ведьминской косою
Ночь Вальпургии идет.
Кто на шабаш — марш за мною,
Все по метлам, и вперед!
Ночь сегодня не простая —
Беды все уходят прочь.
Ведь сегодня наступает
Ведьм Вальпургиева ночь.
Полон мистики и тайны
Этот праздник непростой.
Пусть же все переживания
Прочь уйдут сами собой.
Пусть сей праздник необычный
Вам подарит счастье, мир.
Чтобы соблюсти приличия
Нужно справить славный пир.
Ведь пока там ведьмы реют
Рассекая лунный свет,
Мы желаем вам везения,
Счастья, радости, побед.
Ох, сегодня развлечемся,
Полетаем на метле,
Да со всеми разочтемся,
Кто привык сидеть в тепле!
Ночь Вальпургиева грянет,
Кто здесь нечисть? Ну, айда!
А наутро снова станет
Все прилично, как всегда.
Вальпургиева ночь настала,
А значит, нынче торжество весны!
Желаю, чтобы грусти было мало,
Желаю бесконечной теплоты.
Желаю чтоб цвели вокруг улыбки,
Как самые прекрасные цветы,
Желаю, чтоб исчезли все ошибки
В лучах любви, добра и красоты.
Лишь только весна, распрямив свои плечи,
Прогонит метели с сугробами прочь,
На лысую гору слетается нечисть,
Обряд колдовской провести в эту ночь.
Огромный котел на поляне дымиться,
Дурманное зелье сварилось для всех,
В неистовом танце вся нечисть кружиться,
И хриплый, ужасный разноситься смех.
Все ведьмы нарядны, а черти любезны,
И празднуют все Вальпургиеву ночь,
А сверху глядит, из чернеющей бездны,
Луна, что рогатого месяца дочь.
Вновь солнце взойдет, опустеют поляны,
Очистится мир от ночного греха,
Прольется над полем душистым и пряным,
Скрипичными нотками крик петуха.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru