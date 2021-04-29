Магические открытки на Вальпургиеву ночь 30 апреля и волшебные поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магические открытки на Вальпургиеву ночь 30 апреля и волшебные поздравления

9:20:104/29/2021Фото: bipbap
0

в ночь с 30 апреля на 1 мая отмечается Ведьминская ночь или Вальпургиева ночь.

Вальпургиева ночь

Разгуляй, ветра и бури,
Пыль, золу мети метель!
Я сегодня наколдую,
Прячься дальше, птица-зверь!

С черной ведьминской косою
Ночь Вальпургии идет.
Кто на шабаш — марш за мною,
Все по метлам, и вперед!

Вальпургиева ночь

Ночь сегодня не простая —
Беды все уходят прочь.
Ведь сегодня наступает
Ведьм Вальпургиева ночь.

Полон мистики и тайны
Этот праздник непростой.
Пусть же все переживания
Прочь уйдут сами собой.

Пусть сей праздник необычный
Вам подарит счастье, мир.
Чтобы соблюсти приличия
Нужно справить славный пир.

Ведь пока там ведьмы реют
Рассекая лунный свет,
Мы желаем вам везения,
Счастья, радости, побед.

Вальпургиева ночь

Ох, сегодня развлечемся,
Полетаем на метле,
Да со всеми разочтемся,
Кто привык сидеть в тепле!

Ночь Вальпургиева грянет,
Кто здесь нечисть? Ну, айда!
А наутро снова станет
Все прилично, как всегда.

Вальпургиева ночь

Вальпургиева ночь настала,
А значит, нынче торжество весны!
Желаю, чтобы грусти было мало,
Желаю бесконечной теплоты.

Желаю чтоб цвели вокруг улыбки,
Как самые прекрасные цветы,
Желаю, чтоб исчезли все ошибки
В лучах любви, добра и красоты.

Вальпургиева ночь

Лишь только весна, распрямив свои плечи,
Прогонит метели с сугробами прочь,
На лысую гору слетается нечисть,
Обряд колдовской провести в эту ночь.

Огромный котел на поляне дымиться,
Дурманное зелье сварилось для всех,
В неистовом танце вся нечисть кружиться,
И хриплый, ужасный разноситься смех.

Все ведьмы нарядны, а черти любезны,
И празднуют все Вальпургиеву ночь,
А сверху глядит, из чернеющей бездны,
Луна, что рогатого месяца дочь.

Вновь солнце взойдет, опустеют поляны,
Очистится мир от ночного греха,
Прольется над полем душистым и пряным,
Скрипичными нотками крик петуха.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиВальпургиева ночьоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы отмечаете этот праздник?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Магические открытки на Вальпургиеву ночь 30 апреля и волшебные поздравления
    9:20:10 4/29/2021
    Магические открытки на Вальпургиеву ночь 30 апреля и волшебные поздравления
    Кремль высказался о продлении майских каникул после 10 мая 2021 года
    9:16:10 4/29/2021
    Кремль высказался о продлении майских каникул после 10 мая 2021 года
    За смерть актера Дмитрия Марьянова получила срок директор центра "Феникс"
    8:53:50 4/29/2021
    За смерть актера Дмитрия Марьянова получила срок директор центра "Феникс"
    БердскНа трех поросят и житейские истории зовет бердчан ДК «Родина»
    8:29:22 4/29/2021
    На трех поросят и житейские истории зовет бердчан ДК «Родина»
    БердскМайские праздники 2021: Шествие на 1 Мая отменили в Бердске
    8:24:10 4/29/2021
    Майские праздники 2021: Шествие на 1 Мая отменили в Бердске
    Как правильно загадать желание в Вальпургиеву ночь 30 апреля, чтобы оно точно сбылось до 19 июня 2021 года
    8:20:25 4/29/2021
    Как правильно загадать желание в Вальпургиеву ночь 30 апреля, чтобы оно точно сбылось до 19 июня 2021 года
    БердскБратья-близнецы убили мужчину на пляже за предложенный одному букет цветов под Бердском
    8:16:14 4/29/2021
    Братья-близнецы убили мужчину на пляже за предложенный одному букет цветов под Бердском
    Лунный календарь на зачатие девочки с 1 по 15 мая 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
    7:20:58 4/29/2021
    Лунный календарь на зачатие девочки с 1 по 15 мая 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
    Трижды переболел коронавирусом мэр Кольцова. Последний раз после прививки
    6:52:39 4/29/2021
    Трижды переболел коронавирусом мэр Кольцова. Последний раз после прививки
    Суд отказал в апелляции по делу Навального о клевете на фронтовика
    6:28:53 4/29/2021
    Суд отказал в апелляции по делу Навального о клевете на фронтовика