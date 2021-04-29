С Днем пожарной охраны открытки для смелых и "спасибо" в поздравлениях-стихах на 30 апреля

Быть пожарным так непросто
И с огнем в борьбу вступать.
В этот день хочу, ребята,
Я вам вот что пожелать.
Пусть пожаров будет меньше,
А доходы пусть растут,
По достоинству оценен
Пусть нелегкий будет труд.
Счастья вам, добра и мира,
И побед в борьбе с огнем,
Тыла крепкого, везенья
Утром, вечером и днем.
Мы пожарную охрану
Поздравляем от души,
Пусть всегда им удается
Возгоранья потушить,
Каждый пусть пожарный будет
Счастлив, весел, жизни рад,
Государство пусть им вручит
Много премий и наград!
Ваш труд под силу только смелым.
Лишь тем, кому неведом страх.
Лишь самым стойким и умелым,
Добро сияет в чьих глазах.
Пусть вас успех не покидает,
А счастье ждет вас на пути.
Пусть лишь душа огнем пылает,
Пусть пламя чувств горит в груди.
Один из славных дней России
Сегодня отмечаем мы,
День смелых, храбрых, духом сильных
Сынов большой своей страны.
Мы поздравляем вас, герои!
Пожарные, всегда вперед!
Секрета вам мы не откроем —
Вас уважает весь народ.
Вас нынче воспеваем рьяно,
Сегодня праздник ваш, друзья.
Ура, пожарная охрана!
Без вас прожить, увы, нельзя!
С Днем пожарной охраны, герой!
Пусть родные гордятся тобой,
Уважают коллеги, друзья,
А начальство пусть ценит тебя.
Будни пусть наполняет успех,
Ну а праздники — радостный смех,
На душе пребывает уют,
Впереди дни прекрасные ждут!
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