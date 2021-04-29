С Днем пожарной охраны открытки для смелых и "спасибо" в поздравлениях-стихах на 30 апреля
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С Днем пожарной охраны открытки для смелых и "спасибо" в поздравлениях-стихах на 30 апреля

11:20:344/29/2021Фото: bipbap
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30 апреля отмечают свой профессиональный праздник самые смелые мужчины-огнеборцы - День пожарной охраны 30 апреля.

День пожарной охраны

Быть пожарным так непросто
И с огнем в борьбу вступать.
В этот день хочу, ребята,
Я вам вот что пожелать.

Пусть пожаров будет меньше,
А доходы пусть растут,
По достоинству оценен
Пусть нелегкий будет труд.

Счастья вам, добра и мира,
И побед в борьбе с огнем,
Тыла крепкого, везенья
Утром, вечером и днем.

День пожарной охраны

Мы пожарную охрану
Поздравляем от души,
Пусть всегда им удается
Возгоранья потушить,
Каждый пусть пожарный будет
Счастлив, весел, жизни рад,
Государство пусть им вручит
Много премий и наград!

День пожарной охраны

Ваш труд под силу только смелым.
Лишь тем, кому неведом страх.
Лишь самым стойким и умелым,
Добро сияет в чьих глазах.

Пусть вас успех не покидает,
А счастье ждет вас на пути.
Пусть лишь душа огнем пылает,
Пусть пламя чувств горит в груди.

День пожарной охраны

Один из славных дней России
Сегодня отмечаем мы,
День смелых, храбрых, духом сильных
Сынов большой своей страны.

Мы поздравляем вас, герои!
Пожарные, всегда вперед!
Секрета вам мы не откроем —
Вас уважает весь народ.

Вас нынче воспеваем рьяно,
Сегодня праздник ваш, друзья.
Ура, пожарная охрана!
Без вас прожить, увы, нельзя!

День пожарной охраны

С Днем пожарной охраны, герой!
Пусть родные гордятся тобой,
Уважают коллеги, друзья,
А начальство пусть ценит тебя.

Будни пусть наполняет успех,
Ну а праздники — радостный смех,
На душе пребывает уют,
Впереди дни прекрасные ждут!

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