Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 апреля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 апреля 2021 в России и мире

7:40:214/29/2021Фото: pxhere
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Список праздников и важных памятных дат России и мира на 29 апреля 2021 года.

танец
Всемирный день танца 29 апреля


• Всемирный день исполнения Детских Желаний (World Wish Day)
• Великий четверг (Воспоминание Тайной Вечери)
• Международный день танца (International Dance Day)
• День загадочных чердаков
• День рождения застёжки-молнии (Zipper Day)
• Праздник иконы Божией Матери Тамбовской
• День памяти жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare)
• День «Мы прыгаем по миру», День паркура (We Jump the World Day)
• День вирусного видео (Viral Video Day)
• Праздник иконы Божией Матери Ильинская Черниговская
• День памяти святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии
• Фестиваль виски (Spirit of Speyside Whisky Festival) - Великобритания
• День животных - Аргентина
• День деревьев (Day of Trees) - Колумбия
• День украинского футбола - Украина
• День жареных креветок скампи (National Shrimp Scampi Day) - США
• День розы «Мира» (National Peace Rose Day) - США
• День рождения принцессы Бенедикты Датской - Дания
• День города Бишкек - Кыргызстан
• День Сёва (Showa no Hi) - Япония
• День города Прая (Praia City Day) - Кабо-Верде
• Нузул аль-Куран (Nuzul Al-Quran) - Малайзия
• День «Стихи в кармане» (Poem in your Pocket Day) - США
• Именины у Ирины, Василисы, Галины, Леонида, Ники, Павла
• Ирина Рассадница (Арина - урви берега)

Важные события

1800 в Петербурге торжественно открылась Мальтийская капелла при здании Мальтийского ордена (ныне в здании ордена размещается Суворовское училище).
1863 частичная отмена телесных наказаний в России.
1918 в Петрограде создана киностудия «Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун» (позднее «Ленфильм»).
1925 в докладе на XIV партконференции Бухарин впервые пустил в оборот фразу «генеральная линия партии».
1927 в Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории создан первый прибор, фотографирующий разного рода звуки: речь человека, биение сердца.
1929 обращение XVI конференции ВКП(б) к рабочему классу СССР о развёртывании социалистического соревнования.
1931 в СССР проведена первая опытная телепередача.
1932 Совнарком СССР принял постановление о строительстве железнодорожной магистрали Донбасс–Москва.
1932 в СССР созданы бригады содействия милиции (Бригадмил).
1939 завершился (начало 28 апреля) беспосадочный перелёт на самолёте ЦКБ–30 «Москва» по трансатлантическому маршруту Москва – остров Мискоу (США) лётчиков В. К. Коккинаки и М. X. Гордиенко.
1961 хирург Леонид Рогозов успешно выполнил на себе операцию аппендэктомии.
1968 на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе» с Татьяной Дорониной и Олегом Ефремовым в главных ролях.
2001 Госдума России приняла во втором чтении законопроект, разрешающий ввоз в Россию облучённого ядерного топлива.
2009 в 20.58 (мск) с космодрома Плесецк осуществлён успешный пуск ракеты «Союз–У» с КА в интересах МО РФ.

Источник: my-calend kakoysegodnyaprazdnik

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