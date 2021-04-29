Какой сегодня церковный праздник 29 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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29.04
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Какой сегодня церковный праздник 29 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:044/29/2021Фото: Википедия
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В этот день хозяйки убирают к Пасхе дома и выкидывают ненужные вещи. После уборки зажигают свечи и лампадки. Начинают готовить праздничные угощения, красят яйца и пекут калачи.

церковь
Сегодня разрешена горячая пища с добавлением растительного масла


Православные праздники 29 апреля


Великий пост
Страстная седмица-Великий Четверг
Мучениц Агапии, Ирины и Хионии

Народные праздники





























Чистый четверг


Этот праздник отмечают в последний четверг перед Пасхой. Он посвящен Тайной Вечери Иисуса Христа с 12 апостолами.

В этот день принято ходить в храм, исповедоваться в грехах и причащаться.

В этот праздник существует традиция просыпаться до рассвета и купаться. Считается, что такой обряд смывает грязь с души и тела.

В этот день хозяйки убирают к Пасхе дома и выкидывают ненужные вещи. После уборки зажигают свечи и лампадки. Начинают готовить праздничные угощения, красят яйца и пекут калачи.

В этот день нельзя веселиться, ругаться матом, ссориться, допускать плохие мысли. Нельзя оставлять грязную посуду и белье.

Ясная погода сулит солнечную весну.


Арина - «урви берега»


В этот праздник почитают мученицу Ирину и двух ее сестер.

Второе название торжество получило от того, что реки становятся полноводными и могут разрушить берега.

В этот день принято работать в саду и огороде. Белят стволы деревьев, сеют гречиху, высаживают рассаду помидор и капусты. Устанавливается теплая погода, которая благоприятна для молодых растений.

По народным поверьям, женщины в этот день читают заговоры для разлуки мужей с любовницами.

Цветение ольхи означает, что пришла пора засевать гречиху.


Приметы



  • Подул западный ветер – к сырости.

  • Яркая радуга – к плохой погоде.

  • Когда весенняя вода пойдет, а лед держится, то это к плохому году.

  • Атмосферное давление падает медленно – к ветреной погоде.

  • На небе преобладают слоисто–кучевые облака, и просветы между ними увеличиваются – к погоде без существенных осадков, вероятно медленное прояснение небосвода.





























Источник: my-calend

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