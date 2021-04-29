Какой сегодня церковный праздник 29 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 29 апреля
Великий пост
Страстная седмица-Великий Четверг
Мучениц Агапии, Ирины и Хионии
Народные праздники
Этот праздник отмечают в последний четверг перед Пасхой. Он посвящен Тайной Вечери Иисуса Христа с 12 апостолами.
В этот день принято ходить в храм, исповедоваться в грехах и причащаться.
В этот праздник существует традиция просыпаться до рассвета и купаться. Считается, что такой обряд смывает грязь с души и тела.
В этот день хозяйки убирают к Пасхе дома и выкидывают ненужные вещи. После уборки зажигают свечи и лампадки. Начинают готовить праздничные угощения, красят яйца и пекут калачи.
В этот день нельзя веселиться, ругаться матом, ссориться, допускать плохие мысли. Нельзя оставлять грязную посуду и белье.
Ясная погода сулит солнечную весну.
В этот праздник почитают мученицу Ирину и двух ее сестер.
Второе название торжество получило от того, что реки становятся полноводными и могут разрушить берега.
В этот день принято работать в саду и огороде. Белят стволы деревьев, сеют гречиху, высаживают рассаду помидор и капусты. Устанавливается теплая погода, которая благоприятна для молодых растений.
По народным поверьям, женщины в этот день читают заговоры для разлуки мужей с любовницами.
Цветение ольхи означает, что пришла пора засевать гречиху.
Приметы
- Подул западный ветер – к сырости.
- Яркая радуга – к плохой погоде.
- Когда весенняя вода пойдет, а лед держится, то это к плохому году.
- Атмосферное давление падает медленно – к ветреной погоде.
- На небе преобладают слоисто–кучевые облака, и просветы между ними увеличиваются – к погоде без существенных осадков, вероятно медленное прояснение небосвода.
Источник: my-calend