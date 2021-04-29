Магнитная буря 29 апреля 2021: Что подсказывает метеопатам гипотеза о вымерших в магнитный шторм динозаврах

Магнитное поле нашей планеты представляет собой некую область вокруг Земли, где постоянно действуют магнитные силы. О происхождении магнитного поля спорят ученые до сих пор. Считается, что металлическое ядро Земли “виновато” в наличии магнитного поля у нашей планеты. Как известно, земное ядро состоит из твердой внутренней и наружной - жидкой частей. Из-за вращения Земли в жидкой части ядра создаются постоянно движущиеся потоки электрических зарядов, что и способствует возникновению вокруг них магнитного поля.
Магнитное поле Земли защищает нас от ионизированных частиц солнечного ветра. Магнитное поле направляет эти частица вдоль силовых линий, не давая им возможности проникнуть к поверхности нашей планеты. Магнитные полюса Земли непостоянны, они периодически меняются местами, последний раз это случилось 700 тысяч лет назад. При этом меняется конструкция магнитного поля планеты. В такие моменты на нашу планету обрушивается огромное количество космических частиц, смертельно опасных для всего живого. Есть мнение, что динозавры вымерли в период смены полюсов магнитного поля Земли.
Магнитное поле Земли нельзя увидеть, но его прекрасно чувствуют птицы, отыскивая дорогу при длительных перелетах, морские черепахи, безошибочно находящие путь без навигатора. Есть люди, которые чутко реагируют на малейшие изменения в магнитном поле планеты - метеопаты. Изменения в магнитном поле Земли под действием потока заряженных частиц, выбрасываемых с поверхности Солнца, и называется магнитной бурей.
29 апреля 2021 года до 9 утра магнитное поле Земли слабо возмущено. В полдень колебания магнитного поля достигнут силы 2-3 баллов. Метеопатам следует следить за показаниями тонометра - возможны скачки артериального давления. Основной мишенью этой магнитной бури станет сердце - врачи советуют не нагружать организм, дать отдых мышцам и нервной системе. Не занимайтесь тяжелым физическим трудом, отмените изнурительные тренировки, отложите дела, требующие сильного умственного напряжения. На несколько часов буря ослабнет, с 15 часов до 21 часа в магнитном поле Земли “штиль”. Лучше провести это время на свежем воздухе, заняться домашними делами и общением с родными. В 21 час небольшие возмущения и хаотические колебания в магнитном поле Земли готовят испытания для метеопатов - возможны головная боль, головокружения, слабость и тошнота. Постарайтесь лечь пораньше спать и как следует выспаться. 4 мая, совсем скоро на Землю обрушится мощнейшая геомагнитная буря, сутки без перерыва будет шуметь над Землей страшный геомагнитный шторм. Необходимо встретить его подготовленным, дать организму отдохнуть и набраться сил.
Как готовятся к магнитной буре наши читатели:
Елена Евгеньевна, 58 лет:
- Стараюсь больше двигаться, хожу пешком и поднимаюсь по лестнице, пытаюсь не переедать. Кофе пью только утром.
Иван Сергеевич, 64 года:
- Пробую бросить курить, так как болит сердце. Гуляю в парке, стараюсь каждый вечер погулять вместо того, чтоб смотреть телевизор. Избегаю ссор, перестал спорить, не ругаюсь, берегу нервную систему.
Инна Николаевна, 54 года:
- Мало ем и много сплю - вот это спасает. Помогает, если гуляю на свежем воздухе, особенно на море или в лесу, тогда и сплю хорошо. Научилась делать дыхательные упражнения, давление стабилизируется