Проверка Минобра школы №12 Бердска: Заставляли ли идти босиком до классов учеников забывших сменку?

Заставляют ли разуваться детей в коридоре школы №12 Бердска и идти на уроки без обуви. На этот вопрос в запросе от "Курьер. Среда. Бердск" ответило министерство образования Новосибирской области.
Напомним, родители учеников стали очевидцами события, как детей, чья сменная обувь находилась в классе, учителя заставили разуться на входе и идти до кабинетов босиком. Пропустить предполагалась только тех учеников, кто принес в учебное заведение бахилы.
- Для какой цели мы заказываем в классные кабинеты шкафы и прочую мебель, если все должны носить с собой? С чего это в школе нужно находится в бахилах, это не медицинское учреждение? Если не хватает кадрового персонала, то, наверное, это не проблемы детей и их родителей! Школа, наверное, совсем забыла о предписании Роспотребнадзора о термометрии, и прочих правил при условии повышенной готовности. И самое главное, кто потом будет лечить детей, если они утром идут по кабинетам босиком? - недоумевала мама одного из учащегося.
Сегодня, 29 апреля министерство образования Новосибирской области заявило, что специалистами управления проводится работа по изучению фактов, изложенных в публикации СМИ. Просмотр видеокамер в образовательной организации осуществлен.
- Факт хождения босяком обучающихся по образовательной организации не подтвердился,- отметили в минобразования.
Напомним, что ранее руководство школы заявляло, что не понимает действий большинства родителей. Ношение сменной обуви регламентируется приказом, а бахилы действительно в школе есть.
- Сейчас школа столкнулась с родителями, которые не хотят выполнять свои родительские обязанности. Ребенок должен в школе находится в сменной обуви, потому что это личная гигиена. Обувь в коридоре стоит сменная. Эта та обувь, которая валялась в раздевалках. Дети, особенно маленькие, ее разбрасывают. Мы поставили ее поближе для того, чтобы дети заходя с улицы могли взять и переобуться. Те дети, которые оставляют сменную обувь в раздевалке, надевают бахилы при входе, доходят до раздевалки, переобуваются в сменку и оставляют уличную обувь там же в бахилах. Мы не заставляем детей ходить в бахилах весь день. Вот для чего они нужны,- сообщала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Марина Барнашова.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием ситуации.