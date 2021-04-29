Мэр Бердска продлил путь двух маршруток: Дачникам сократили 300 м от остановки "Юбилейный" до понтонного моста через Гуменку
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Мэр Бердска продлил путь двух маршруток: Дачникам сократили 300 м от остановки "Юбилейный" до понтонного моста через Гуменку

11:02:304/29/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Двум городским автобусам продлили маршрут на время дачного сезона. От конечной остановки они должны будут проезжать еще несколько сот метров для удобства дачников - меньше идти пешком, позаботился Евгений Шестернин.

Маршрутки доедут до понтонного моста к дачам у водозабора


Мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановления о продлении двух маршрутов общественного транспорта для удобства дачников. Изменения в лучшую сторону касаются тех бердчан, чьи дачные участки находятся в СНТ в районе водозабора на Обском море. Речь идет о маршрутках №15 и 18.

Как известно маршрут №18 пролегает от железнодорожного вокзала до лагеря «Юбилейного». С 30 апреля по постановлению главы города он временно продлевается на несколько сот метров — от остановки возле оздоровительно лагеря до понтонного моста. Как известно мост ведет к нескольким десяткам дачных обществ, расположенных за речкой Гуменкой (Раздельной).

Глава города поручил вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову предупредить частных перевозчиков, работающих на маршруте №18 о том, что дорога до 17 октября 2021 года для них будет длиннее. Им придется довозить дачников до самой речки, чтобы людям не пришлось тащится с тяжелой поклажей лишние метры до понтонного моста.

Аналогичное постановление касается и второго маршрута, который пролегает до лагеря «Юбилейного». Это №15, который имеет вторую конечную остановку на промплощадке бывшего химзавода.

«Временно изменить путь следования муниципального маршрута регулярных перевозок № 15 «Химзавод-лагерь «Юбилейный» на период с 30.04.2021 по 17.10.2021, включив в схему движения маршрута участок дороги по ул. Зелёная роща от ост. «Юбилейный» до понтонного моста через реку «Раздельная», - сказано в документе, подписанном мэром 25 апреля.

Организовать работы продленных маршрутов поручено начальнику транспортного отдела мэрии Надежде Нятиной.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", дачный сезон начался в Бердске 17 апреля. В этот день начали работать муниципальные автобусы на дачных направлениях - в СНТ, расположенные у водозабора и у городского кладбища.

Сейчас понтонный мост представляет собой почти непреодолимую переправу с практически вертикальным спуском и подъемом. Когда воды в Обском море и Гуменке прибавится, понтоны всплывут и ходить по мосту станет удобнее. Конструкция моста остается ненадежной — деревянный настил разрушается. Но люди вынуждены идти по мосту, чтобы сократить путь к своим дачам.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», некоторое время назад на уровне власти шли разговоры о строительстве полноценного моста через речку Раздельную, делали проекты, называли суммы. Но дальше разговоров дело не пошло. В дачный сезон-2021 бердчане снова будут переходить водоем, рискуя жизнью.

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