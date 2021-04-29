Агата Муцениеце сыграла девушку легкого поведения
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Агата Муцениеце сыграла девушку легкого поведения

9:25:174/29/2021Фото: Скриншот из трейлера фильма
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Актриса снялась в комедии «Честный развод» вместе с Александром Робаком.

Премьера состоится в декабре 2021 года


Скоро на экраны выйдет новая комедия «Честный развод» с Агатой Муцениеце и Александром Робаком в главных ролях. Первые кадры со съемок и трейлер уже опубликованы.

Создатель фильма, автор сценария и креативный продюсер Константин Трофимов сказал: «мы старались сделать легкую романтическую комедию о настоящем».

Сюжет фильма – главный герой Гена всегда мечтал стать звездой КВН, он пожертвовал насыщенной молодостью ради семейного благополучия. Сейчас он переживает кризис среднего возраста, теряет семью, работу и друга. Неожиданно в его жизни появляется Милана – девушка легкого поведения. Она пытается помочь герою исполнить его мечты.

Сразу после написания сценария, продюсеры поняли, что главную роль должен исполнить Александр Робак. А вот актрису на роль Миланы не могли выбрать долго. В итоге они пришли к выводу, что этот образ хорошо подойдет Агате Муцениеце.

- Мою героиню можно назвать аферисткой и авантюристкой, которая мечтает о хорошей жизни. Она разводит мужчин на деньги, надеясь, что когда-нибудь откроет свой салон и ее жизнь наладится, - делится актриса.

Съемки «Честного развода» проходили в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае.

В фильме также сыграли Анна Невская, Андрей Федорцов и Ирина Безряднова. Комедию можно будет посмотреть уже в декабре 2021 года.

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комедияМуцениецеРобак
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