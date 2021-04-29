Экс-участница «Тату» Юлия Волкова стала кандидатом в Госдуму от «Единой России»
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Экс-участница «Тату» Юлия Волкова стала кандидатом в Госдуму от «Единой России»

10:30:284/29/2021Фото: Инстаграм Юлии Волковой
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В пресс-службе отделения не уточнили, по списку или округу певица планирует баллотироваться в Госдуму.

Группа "Тату" распалась в 2014 году


Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова будет участвовать в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области.

Под фото возле двери в ивановское отделение ЕР на своей странице в Инстаграм Волкова написала, что сделала «первый шаг».
Певица упомянула, что больше информации будет в следующих постах.

В пресс-службе отделения не рассказали, каким образом баллотируется в Государственную Думу Волкова - по списку или округу.

Уточним, что группа «Тату» распалась в 2014 году после пятнадцати лет успешных выступлений.



 










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Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova)




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