Экс-участница «Тату» Юлия Волкова стала кандидатом в Госдуму от «Единой России»

Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова будет участвовать в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области.
Под фото возле двери в ивановское отделение ЕР на своей странице в Инстаграм Волкова написала, что сделала «первый шаг».
Певица упомянула, что больше информации будет в следующих постах.
В пресс-службе отделения не рассказали, каким образом баллотируется в Государственную Думу Волкова - по списку или округу.
Уточним, что группа «Тату» распалась в 2014 году после пятнадцати лет успешных выступлений.
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