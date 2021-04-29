На трех поросят и житейские истории завет бердчан ДК «Родина»

29 апреля 18:00 большой зал
«Устроим танцы!»
Концерт хореографических коллективов,
посвященный Международному Дню танца 6+
30 апреля 18:00 большой зал
Концерт Татьяны Чубаровой 12+
1 мая 11:00 большой зал
«Сказка про трёх поросят»
Спектакль Новосибирского областного театра кукол
7 мая 18:00 большой зал
«А зори здесь тихие…»
Фильм-мюзикл образцового коллектива
студии популярной музыки «Город песен»
9 мая 12:00 Мемориал Славы г. Бердска
Городской Час Памяти, посвященный 76-й годовщине Великой Победы
10 мая 18:00 малый зал
«Житейские истории»
Спектакль народного коллектива театра «Лестница»
по рассказам В.Шукшина