На трех поросят и житейские истории завет бердчан ДК «Родина»
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На трех поросят и житейские истории завет бердчан ДК «Родина»

8:29:224/29/2021Фото: ДК Родина
0

А сегодня тут устроили танцы. Как вам?

АФИША
МАУ «Дворец культуры «Родина»


29 апреля 18:00 большой зал
«Устроим танцы!»
Концерт хореографических коллективов,
посвященный Международному Дню танца 6+

30 апреля 18:00 большой зал
Концерт Татьяны Чубаровой 12+

1 мая 11:00 большой зал
«Сказка про трёх поросят»
Спектакль Новосибирского областного театра кукол

7 мая 18:00 большой зал
«А зори здесь тихие…»
Фильм-мюзикл образцового коллектива
студии популярной музыки «Город песен»

9 мая 12:00 Мемориал Славы г. Бердска
Городской Час Памяти, посвященный 76-й годовщине Великой Победы

10 мая 18:00 малый зал
«Житейские истории»
Спектакль народного коллектива театра «Лестница»
по рассказам В.Шукшина

 

 

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
спектакльконцертафиша
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

На что идете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскМайские праздники 2021: Шествие на 1 Мая отменили в Бердске
    8:24:10 4/29/2021
    Майские праздники 2021: Шествие на 1 Мая отменили в Бердске
    Как правильно загадать желание в Вальпургиеву ночь 30 апреля, чтобы оно точно сбылось до 19 июня 2021 года
    8:20:25 4/29/2021
    Как правильно загадать желание в Вальпургиеву ночь 30 апреля, чтобы оно точно сбылось до 19 июня 2021 года
    БердскБердск умывают каждый день в пять утра: весь алгоритм уборки дорог поведал вице-мэр Владимир Захаров
    8:17:57 4/29/2021
    Бердск умывают каждый день в пять утра: весь алгоритм уборки дорог поведал вице-мэр Владимир Захаров
    БердскБратья-близнецы убили мужчину на пляже за предложенный одному букет цветов под Бердском
    8:16:14 4/29/2021
    Братья-близнецы убили мужчину на пляже за предложенный одному букет цветов под Бердском
    Лунный календарь на зачатие девочки с 1 по 15 мая 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
    7:20:58 4/29/2021
    Лунный календарь на зачатие девочки с 1 по 15 мая 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
    Трижды переболел коронавирусом мэр Кольцова. Последний раз после прививки
    6:52:39 4/29/2021
    Трижды переболел коронавирусом мэр Кольцова. Последний раз после прививки
    Суд отказал в апелляции по делу Навального о клевете на фронтовика
    6:28:53 4/29/2021
    Суд отказал в апелляции по делу Навального о клевете на фронтовика
    Майские праздники: сколько нерабочих дней установил Путин? Когда на работу?
    6:20:07 4/29/2021
    Майские праздники: сколько нерабочих дней установил Путин? Когда на работу?
    Снова растет число заразившихся коронавирусом за сутки на 28 апреля в Новосибирской области
    6:05:26 4/29/2021
    Снова растет число заразившихся коронавирусом за сутки на 28 апреля в Новосибирской области
    ФСБ задержала 16 сторонников украинских радикалов, готовивших взрывы
    5:31:25 4/29/2021
    ФСБ задержала 16 сторонников украинских радикалов, готовивших взрывы