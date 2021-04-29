На видео попало нападение психом на 16 детей в детском саду Китая. Двое малышей погибли
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На видео попало нападение психом на 16 детей в детском саду Китая. Двое малышей погибли

9:59:024/29/2021Фото: Скриншот из видео
0

Мотив нападения не ясен. Подозреваемый на допросе утверждал, что в детстве над ним издевались в школе.

Двое из малышей погибли


28 апреля в городе Бэйлю на юге Китая 28-летний мужчина с ножом напал на детский сад. Он ранил 16 человек, в том числе воспитателей. Двое из малышей погибли, сообщают местные СМИ.

Всех раненых госпитализировали: двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальным оказывается медицинская помощь, за ними наблюдают врачи.

Подозреваемый задержан полицией. Расследование дела продолжается. Что побудило мужчину сделать это - не ясно. Но на допросе он заявлял, что в детском возрасте над ним издевались в школе.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
нападениедетиКитай.мужчина с ножом
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что движет такими людьми?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскПроверка Минобра школы №12 Бердска: Заставляли ли идти босиком до классов учеников забывших сменку?
    9:44:38 4/29/2021
    Проверка Минобра школы №12 Бердска: Заставляли ли идти босиком до классов учеников забывших сменку?
    Агата Муцениеце сыграла девушку легкого поведения
    9:25:17 4/29/2021
    Агата Муцениеце сыграла девушку легкого поведения
    БердскТуман окутал трассу Р-256 под Бердском 29 апреля. Посмотрите на завораживающее фото и видео
    9:22:57 4/29/2021
    Туман окутал трассу Р-256 под Бердском 29 апреля. Посмотрите на завораживающее фото и видео
    Календарь дачника на 29 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:08 4/29/2021
    Календарь дачника на 29 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Астронавт Майкл Коллинз умер. Он первым прилетел на Луну
    8:32:09 4/29/2021
    Астронавт Майкл Коллинз умер. Он первым прилетел на Луну
    БердскЖару до +22 пообещали синоптики жителям Бердска 29 апреля. Точный прогноз погоды на чистый четверг
    8:25:01 4/29/2021
    Жару до +22 пообещали синоптики жителям Бердска 29 апреля. Точный прогноз погоды на чистый четверг
    Какой сегодня церковный праздник 29 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:04 4/29/2021
    Какой сегодня церковный праздник 29 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    На Всемирный день танца 29 апреля чарующие открытки и лучшие поздравления
    8:03:39 4/29/2021
    На Всемирный день танца 29 апреля чарующие открытки и лучшие поздравления
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 апреля 2021 в России и мире
    7:40:21 4/29/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 апреля 2021 в России и мире
    На Чистый четверг свежие открытки на 29 апреля 2021 года и душевные поздравления для СМС
    7:03:18 4/29/2021
    На Чистый четверг свежие открытки на 29 апреля 2021 года и душевные поздравления для СМС