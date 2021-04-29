На видео попало нападение психом на 16 детей в детском саду Китая. Двое малышей погибли

28 апреля в городе Бэйлю на юге Китая 28-летний мужчина с ножом напал на детский сад. Он ранил 16 человек, в том числе воспитателей. Двое из малышей погибли, сообщают местные СМИ.
Всех раненых госпитализировали: двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальным оказывается медицинская помощь, за ними наблюдают врачи.
Подозреваемый задержан полицией. Расследование дела продолжается. Что побудило мужчину сделать это - не ясно. Но на допросе он заявлял, что в детском возрасте над ним издевались в школе.