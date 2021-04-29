В СИЗО отправил суд пьяницу без прав, который сбил насмерть 10-летнюю девочку под Новосибирском
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В СИЗО отправил суд пьяницу без прав, который сбил насмерть 10-летнюю девочку под Новосибирском

11:22:544/29/2021
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Мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

Дорога, фотография, колесо, цветок, велосипед, велосипед, Красный, средство передвижения, цвет, Сломанный, Барахло, Отказываться, Форма, картинки In PxHere Девочка ехала вечером на велосипеде

Следственный комитет региона продолжает расследовать уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка.

Напомним, что ЧП произошло вечером 24 апреля на улице Ленина в селе Венгерово Новосибирской области. Мужчину задержали. Во время допроса он признал свою вину в совершенном преступлении. Суд удовлетворил ходатайство и заключил подозреваемого под стражу. В скором времени ему предъявят обвинение. Специалисты следственного комитета Новосибирской области устанавливают подробности преступления, расследование дела продолжается.
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ребенокпьяный водительДТП
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