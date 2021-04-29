В СИЗО отправил суд пьяницу без прав, который сбил насмерть 10-летнюю девочку под Новосибирском

Девочка ехала вечером на велосипеде
Следственный комитет региона продолжает расследовать уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка.
Напомним, что ЧП произошло вечером 24 апреля на улице Ленина в селе Венгерово Новосибирской области. Мужчину задержали. Во время допроса он признал свою вину в совершенном преступлении. Суд удовлетворил ходатайство и заключил подозреваемого под стражу. В скором времени ему предъявят обвинение. Специалисты следственного комитета Новосибирской области устанавливают подробности преступления, расследование дела продолжается.