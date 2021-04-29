Хорошие новости для Бердска от магазина русской кухни «Добрянка»!
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Хорошие новости для Бердска от магазина русской кухни «Добрянка»!

10:51:304/29/2021
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Совершайте покупки быстро и удобно - закажите продукты на сайте dobryanka-rus.ru.

Традиционная окрошка, горячие блюда, салаты, закуски, холодные квасы и морсы, витаминный березовый сок, ассорти ароматных шашлыков и свежих овощей - все это и другие товары магазина «Добрянка» доступны к заказу прямо сейчас!

Сделайте заказ домой, в офис, на дачу - «Добрянка» доставит свежие и качественные продукты к назначенному времени.

Только до 1 июня по промокоду СЕЗОН
при заказе от 500 рублей - БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!

Сделайте заказ на сайте: dobryanka-rus.ru
Или по телефону: 209-08-33

Порадуйте себя и своих близких, всего в несколько кликов -
закажите доставку в «Добрянке»!

Подписывайтесь и следите за новостями в Инстаграм:
https://instagram.com/dobryanka_russia
На правах рекламы. Фото "Добрянка". ООО "Русская поварня"630088 г.Новосибирск, ул. Петухова д.29 оф.304
ИНН 5403044264 ОГРН 1185476076720.
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