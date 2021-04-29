График работы Сбербанка с 1 по 10 на майские праздники-2021

Сбербанк сообщает бердчанам режим работы отделений в период майских выходных. Напомним, что по указу президента это дни с 1 по 10 мая включительно.
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 мая работают исключительно дежурные офисы. Их список можно найти в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы».
4, 7 и 10 мая — обычный рабочий день по режиму субботы.
Корпоративных клиентов не смогут не смогут обслужить в банке с 1 по 3 мая и с 8 по 10. А вот с 4 по 7 мая в дежурных офисах можно будет это сделать.
Каждый офис работает по индивидуальному графику. Подробности можно узнать круглосуточно по номеру 900.