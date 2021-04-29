График работы Сбербанка с 1 по 10 на майские праздники-2021
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29.04
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График работы Сбербанка с 1 по 10 на майские праздники-2021

11:21:074/29/2021Фото: flickr.com
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Каждый офис работает по индивидуальному графику. Подробности можно узнать круглосуточно по номеру 900.

Режим работы индивидуален для каждого офиса


Сбербанк сообщает бердчанам режим работы отделений в период майских выходных. Напомним, что по указу президента это дни с 1 по 10 мая включительно.

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 мая работают исключительно дежурные офисы. Их список можно найти в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы».

4, 7 и 10 мая — обычный рабочий день по режиму субботы.

Корпоративных клиентов не смогут не смогут обслужить в банке с 1 по 3 мая и с 8 по 10. А вот с 4 по 7 мая в дежурных офисах можно будет это сделать.

Каждый офис работает по индивидуальному графику. Подробности можно узнать круглосуточно по номеру 900.

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сбербанкрежим работыпраздники
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