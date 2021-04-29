Есть ли давка за яйцами в Чистый четверг-2021: Кто позарился на яички со скидкой в 30% в Бердске, показываем и рассказываем
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Есть ли давка за яйцами в Чистый четверг-2021: Кто позарился на яички со скидкой в 30% в Бердске, показываем и рассказываем

1:43:024/29/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
0

Самое главное — яиц в магазине много. Коробки с куриными яйцами выставлены в нескольких местах в торговом зале.

Перед Пасхой бердчане покупают в магазине яйца


Сегодня, 29 апреля, Чистый четверг. В этот день накануне Воскресения Христова православные христиане красят яйца и пекут пасхальные куличи. «Курьер. Среда. Бердск» посетил сегодня магазины города, проверил, есть ли в продаже яйца и куличи, спросил бердчан, что они покупают к Пасхе.

Самое главное — яиц в магазине много. Коробки с куриными яйцами выставлены в нескольких местах в торговом зале. На коробках везде яркие этикетки — скидка 30%. Покупателей немного. Нет никакого ажиотажа. Многие просто проходят мимо. Вот женщина купила 4 коробки. Спрашиваю, будете красить?

- Да, я крашу на всех — и себе, и детям, и внукам. Они не хотят красить, говорят некогда. Вот я накрашу и им отнесу. Подарю соседям, - рассказывает покупательница.
Семейная пара купила коробку яиц, пасху, бутылку вина.
- Просто отметим праздник. Яйца крашу обязательно, для красоты. Традиция просто, много не буду, штук 5-7. Мы не особо едим яйца, - говорит молодая женщина.
- Мама будет красить яйца, а мы не умеем. Да и зачем это всё? - ответили парни, они купили курицу и батон.

Очередей и столпотворения нет. Обычный день. Спрашиваю у продавцов, как разбирают яйца.
- Конечно берут яйцо, красят сейчас к Пасхе. Но всё спокойно, пока ажиотажа нет,- сказали девушки.

Яиц много - на стеллажах и в коробках
Цены снижены на 30% на яйца
Ажиотажа нет
Большинство просто проходит мимо или смотрит на цены
Очередей нет
Покупатели рассматривают яйца
Парни решают, что купить
Пасхи на любой вкус
Покупают мало, все вероятно пекут сами
Цена на пасхи от 50 рублей
Куличи ждут покупателей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
яйцамагазинпасхи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Где вы купили яйца и пасхи?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Мужчина в маске напал на школьницу у лицея №7
    1:32:37 4/29/2021
    Мужчина в маске напал на школьницу у лицея №7
    Сибиряк нелепо погиб, когда резал свинью
    12:57:56 4/29/2021
    Сибиряк нелепо погиб, когда резал свинью
    БердскИменем Шкулова и братьев Заволокиных назовут новые улицы микрорайона Южного в Бердске
    12:56:28 4/29/2021
    Именем Шкулова и братьев Заволокиных назовут новые улицы микрорайона Южного в Бердске
    "Авангард" обыграл ЦСКА и стал победителем Кубка Гагарина
    12:47:48 4/29/2021
    "Авангард" обыграл ЦСКА и стал победителем Кубка Гагарина
    БердскНа майские праздники-2021 детей бизнесменов не возьмут в дежурные группы детсадов с 4 по 7 мая в Бердске
    12:46:43 4/29/2021
    На майские праздники-2021 детей бизнесменов не возьмут в дежурные группы детсадов с 4 по 7 мая в Бердске
    Забор психиатрической больницы рухнул на пешеходный тротуар в Новосибирске
    12:42:21 4/29/2021
    Забор психиатрической больницы рухнул на пешеходный тротуар в Новосибирске
    БердскРадоница 2021: Расписание автобусов на 2, 8, 9 и 11 мая в Бердске
    12:41:03 4/29/2021
    Радоница 2021: Расписание автобусов на 2, 8, 9 и 11 мая в Бердске
    Что нельзя делать в Чистый четверг 29 апреля и как нужно убираться и мыться
    12:40:15 4/29/2021
    Что нельзя делать в Чистый четверг 29 апреля и как нужно убираться и мыться
    БердскГиперзвуковые самолеты пугают в 29 апреля жителей Бердска. Смотрите видео
    12:39:28 4/29/2021
    Гиперзвуковые самолеты пугают в 29 апреля жителей Бердска. Смотрите видео
    Губернатор Андрей Травников открыл новый тепличный комплекс в Новосибирском районе
    12:38:47 4/29/2021
    Губернатор Андрей Травников открыл новый тепличный комплекс в Новосибирском районе