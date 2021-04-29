Есть ли давка за яйцами в Чистый четверг-2021: Кто позарился на яички со скидкой в 30% в Бердске, показываем и рассказываем

Сегодня, 29 апреля, Чистый четверг. В этот день накануне Воскресения Христова православные христиане красят яйца и пекут пасхальные куличи. «Курьер. Среда. Бердск» посетил сегодня магазины города, проверил, есть ли в продаже яйца и куличи, спросил бердчан, что они покупают к Пасхе.
Самое главное — яиц в магазине много. Коробки с куриными яйцами выставлены в нескольких местах в торговом зале. На коробках везде яркие этикетки — скидка 30%. Покупателей немного. Нет никакого ажиотажа. Многие просто проходят мимо. Вот женщина купила 4 коробки. Спрашиваю, будете красить?
- Да, я крашу на всех — и себе, и детям, и внукам. Они не хотят красить, говорят некогда. Вот я накрашу и им отнесу. Подарю соседям, - рассказывает покупательница.
Семейная пара купила коробку яиц, пасху, бутылку вина.
- Просто отметим праздник. Яйца крашу обязательно, для красоты. Традиция просто, много не буду, штук 5-7. Мы не особо едим яйца, - говорит молодая женщина.
- Мама будет красить яйца, а мы не умеем. Да и зачем это всё? - ответили парни, они купили курицу и батон.
Очередей и столпотворения нет. Обычный день. Спрашиваю у продавцов, как разбирают яйца.
- Конечно берут яйцо, красят сейчас к Пасхе. Но всё спокойно, пока ажиотажа нет,- сказали девушки.