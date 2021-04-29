30 апреля – Страстная пятница-2021: особенности тяжелого дня, молитвы и категорические запреты
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30 апреля – Страстная пятница-2021: особенности тяжелого дня, молитвы и категорические запреты

4:20:244/29/2021Фото: Православный портал
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Несмотря на то, что день является поистине скорбным, сегодня нельзя предаваться слезам и унынию. Запрещено устраивать поминки и ходить на кладбище. Нельзя ругаться и обижать тех, кто рядом.

распятие
В это день Иисуса предали смерти


В Страстную пятницу православные вспоминают самый страшный день в жизни Иисуса Христа, когда он был осужден на смерть и распят в мучениях на кресте.

30 апреля в 2021 году выпадает этот скорбный день, наполненный трауром.

В православных храмах сегодня будут зачитываться главы из Евангелий (Евангелие от Матфея, глава 27; Евангелие от Луки, глава 23; Евангелие от Марка, глава 15; Евангелие от Иоанна, глава 19), описывающие события этого дня, а также состоится вынос плащаницы. Прихожане после богослужения несут домой по 12 церковных свечей, чтобы зажечь их дома. Они должны догореть до конца. Для молитвы дома рекомендуется читать псалом 90 и Отче наш.

К этому дню все должны завершить любые приготовления к Пасхе - должны быть закончена уборка жилища и приготовлены куличи и покрашены яйца. Строго запрещается в этот день выполнять работу, которую можно отложить. То есть, если вы работаете то, конечно, вы можете идти на работу. Если находитесь дома, то можете  выполнять только ту повседневную работу, без которой нельзя обойтись. Свободное время нужно посвятить молитвам и размышлению о страданиях и жертве Иисуса Христа.

Нельзя работать в огороде, запрещено стирать и заниматься рукоделием. нельзя веселиться и смеяться, устраивать праздники и торжества. Сегодня строгий пост - можно есть только хлеб и воду.

Несмотря на то, что день является поистине скорбным, сегодня нельзя предаваться слезам и унынию. Запрещено устраивать поминки и ходить на кладбище. Нельзя ругаться и обижать тех, кто рядом.

Запрещено сегодня стричься - можно потерять здоровье.

 

 

 

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