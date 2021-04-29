Шашистка Тансыккужина из России выиграла раунд в финале чемпионата мира и без флага страны на столе
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Шашистка Тансыккужина из России выиграла раунд в финале чемпионата мира и без флага страны на столе

4:08:314/29/2021Фото: страница Тамары Тансыккужиной в Facebook
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Накануне произошел инцидент. Президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и триколором, а затем убрал российский флаг.

Всего шашистки сыграют девять раундов


В пятом раунде финала чемпионата мира российская шашистка Тамара Тансыккужина одержала победу над польской спортсменкой Натальей Садовской. Спортсменка из России победила со счетом 12:0. В соперничестве до 54 очков всё еще впереди Садовская — 32:28. Всего женщины сыграют девять раундов.

Накануне стало известно, что Садовская в знак солидарности своей сопернице тоже убрала со стола флаг своей страны. Глава Федерации шашек России Анатолий Никитин после этого поступка предложил закрыть эту тему.

Напомним, что 27 апреля организаторы чемпионата убрали со стола российский флаг и наклейку с именем Тансыккужиной прямо во время матча. Такое указание дал президент WADA Витольд Баньки.

- Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки, и я получил четкое указание снять российский флаг, хотя партия все еще продолжается. Это будет выглядеть неэлегантно, я не знаю, как отреагирует Тамара, но у нас нет выбора. Как польская сторона, мы не сделали ничего плохого, напротив, мы сделали больше, чем должны. FMJD (Всемирная организация шашек) проспала принятые в декабре решения в отношении России, и, если мы немедленно ничего не изменим, FMJD будет исключена из WADA (Всемирного антидопингового агентства), - сказал бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий.

Хозяева турнира пристыдили организаторов и извинились перед нашей шашисткой.

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