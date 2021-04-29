Штабы Навального распустил Леонид Волков

Сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального, поскольку сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме".
- Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация. Мы официально распускаем сеть штабов Навального, - написано в подписи к видео на YouTube-канале Волкова.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.