Годовалый лосенок дрейфовал на льдине в Обском море. Его вернули на землю охотоведы и спасатели Бердска

Годовалого лосенка спасли в Искитимском районе спасатели и охотоведы Бердска.
Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" охотовед бердского общества охотников и рыболовов Андрей Щербин, лосенка на льду в Обском море увидели местные жители села Сосновки.
- Годовалый лосенок со вчерашнего дня на льду стоял в районе Сосновки, примерно метров 800 от берега. Вместе с сотрудниками бердского поисково-спасательного отряда мы выезжали на место. На воздушной подушке вытащили лосенка на берег. Сначала мы пытались его вытолкнуть, но не получилось. Он был обессиленный. Еще чуть-чуть и утонул бы. Мамки лосенка рядом не было,- рассказал Андрей Щербин сегодня, 29 апреля.
Как заявил охотовед, годовалый лосенок в течение получаса постоял на берегу и скрылся в лесу.
- Мы выражаем бердскому поисково-спасательному отряду в лице Сергея Ярмонова за предоставление техники и людей. Также благодарим госинспектора отдела охраны по Искитимскому району Юрия Титова,- произнес Андрей Щербин.