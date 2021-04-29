Годовалый лосенок дрейфовал на льдине в Обском море. Его вернули на землю охотоведы и спасатели Бердска
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Годовалый лосенок дрейфовал на льдине в Обском море. Его вернули на землю охотоведы и спасатели Бердска

4:04:514/29/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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Матери животного поблизости не было. После своего спасения он скрылся в лесах.

Маленький лось отбился от мамы


Годовалого лосенка спасли в Искитимском районе спасатели и охотоведы Бердска.

Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" охотовед бердского общества охотников и рыболовов Андрей Щербин, лосенка на льду в Обском море увидели местные жители села Сосновки.

- Годовалый лосенок со вчерашнего дня на льду стоял в районе Сосновки, примерно метров 800 от берега. Вместе с сотрудниками бердского поисково-спасательного отряда мы выезжали на место. На воздушной подушке вытащили лосенка на берег. Сначала мы пытались его вытолкнуть, но не получилось. Он был обессиленный. Еще чуть-чуть и утонул бы. Мамки лосенка рядом не было,- рассказал Андрей Щербин сегодня, 29 апреля.

Как заявил охотовед, годовалый лосенок в течение получаса постоял на берегу и скрылся в лесу.

- Мы выражаем бердскому поисково-спасательному отряду в лице Сергея Ярмонова за предоставление техники и людей. Также благодарим госинспектора отдела охраны по Искитимскому району Юрия Титова,- произнес Андрей Щербин.

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